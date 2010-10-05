25 دوره آموزشی در شیلات گلستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمدرضا اشرفی ظهر سه شنبه در نشست این سازمان افزود: اعتبار کل سال 89 برای آموزش کارکنان بالغ بر 230 میلیون ریال است که در سال گذشته چیزی حدود 80 میلیون ریال بوده است.



وی اظهار داشت: اعتبار آموزشی کارکنان امسال نسبت به سال گذشته 45 درصد افزایش داشته است.

وی افزود: یکی از شیوه های اثر بخش در ادارات و سازمانها برای کسب مهارت های شغلی و بالا بردن راندمان کاری ، آموزش کارکنان بر اساس نیاز شغلی آنها است.

وی گفت: در همین راستا اداره کل شیلات گلستان برای بالا بردن مهارتهای کارکنان و بالا بردن کیفیت کار و همچنین خدمات رسانی بهتر به ارباب رجوع برنامه های مختلف آموزشی را برای سال جاری همچون سال های گذشته فراهم کرده است.

وی افزود: یکی از دوره های مؤثر در این زمینه دوره آموزش افزایش ظرفیت های ذهنی بود که بیش از 70 نفر از مدیران و کارشناسان این اداره کل در آن شرکت کردند، آموزش های اخلاق اداری و اجتماعی، مبانی و مفاهیم خلاقیت و نوع آوری ، دوره آموزشی وجدان کاری ، مهارت های ارتباطی مدیران ، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، مبارزه با مفاسد اداری و اجتماعی و دوره های مختلف تخصصی دیگر برای سال جاری پیش بینی شده است.



اشرفی گفت: امیدواریم برگزاری این دوره ها برای کارکنان موجب افزایش راندمان کاری و شکوفایی در مهارتهای شغلی کارکنان شود و گام موثری به سوی رشد و توانمندی ها برداشته شود.