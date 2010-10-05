  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۴

نسخ دارویی بیماران تأمین‌اجتماعی در تمام داروخانه‌ها تائید می شود

نسخ دارویی بیماران تأمین‌اجتماعی در تمام داروخانه‌ها تائید می شود

برای نظارت بر مصرف داروها، نسخ دارویی تخصصی و گرانقیمت که نیاز به تأئید دفاتر اسناد پزشکی دارد و برای سهولت انجام این کار، سیستم تأیید نسخ مکانیزه در تمام داروخانه‌های طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی طراحی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تأیید برخی از داروها مانند داروهای تجویز شده برای بیماران خاص شامل هموفیلی، تالاسمی، دیالیز و نیز برخی از داروهای خاص و داروهای ضدسرطان، MS، پیوند کلیه، سایر پیوندها و هورمون رشد نیاز به ارائه مدارک و مراجعه بیمار و تشکیل پرونده در دفاتر اسناد پزشکی تأمین‌اجتماعی مرکز استان و یا مراکز تعیین شده در شهرستانها را دارند.
 

کد مطلب 1164629

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها