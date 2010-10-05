به گزارش خبرنگار مهر، تأیید برخی از داروها مانند داروهای تجویز شده برای بیماران خاص شامل هموفیلی، تالاسمی، دیالیز و نیز برخی از داروهای خاص و داروهای ضدسرطان، MS، پیوند کلیه، سایر پیوندها و هورمون رشد نیاز به ارائه مدارک و مراجعه بیمار و تشکیل پرونده در دفاتر اسناد پزشکی تأمین‌اجتماعی مرکز استان و یا مراکز تعیین شده در شهرستانها را دارند.

