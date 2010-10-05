به گزارش خبرنگار مهر، تأیید برخی از داروها مانند داروهای تجویز شده برای بیماران خاص شامل هموفیلی، تالاسمی، دیالیز و نیز برخی از داروهای خاص و داروهای ضدسرطان، MS، پیوند کلیه، سایر پیوندها و هورمون رشد نیاز به ارائه مدارک و مراجعه بیمار و تشکیل پرونده در دفاتر اسناد پزشکی تأمیناجتماعی مرکز استان و یا مراکز تعیین شده در شهرستانها را دارند.
برای نظارت بر مصرف داروها، نسخ دارویی تخصصی و گرانقیمت که نیاز به تأئید دفاتر اسناد پزشکی دارد و برای سهولت انجام این کار، سیستم تأیید نسخ مکانیزه در تمام داروخانههای طرف قرارداد تأمیناجتماعی طراحی شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، تأیید برخی از داروها مانند داروهای تجویز شده برای بیماران خاص شامل هموفیلی، تالاسمی، دیالیز و نیز برخی از داروهای خاص و داروهای ضدسرطان، MS، پیوند کلیه، سایر پیوندها و هورمون رشد نیاز به ارائه مدارک و مراجعه بیمار و تشکیل پرونده در دفاتر اسناد پزشکی تأمیناجتماعی مرکز استان و یا مراکز تعیین شده در شهرستانها را دارند.
کد مطلب 1164629
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