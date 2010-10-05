به گزارش خبرنگار مهر، اکران عمومی این فیلم از فردا با سینماهای آفریقا، آزادی، پردیس سینمایی ملت، اریکه ایرانیان، پردیس زندگی، ایران، صحرا، فلسطین، پردیس تماشا، پایتخت، موزه سینما، جان، مرکزی، کارون، گلریز، جی، حافظ، پیوند، ناهید، ماندانا، فرهنگسرای نیاوران، ایرانیان و ققنوس آغاز می‌شود. همچنین مراسم فرش قرمز این فیلم نیز هفته آینده برگزار می‌شود.

"سن پترزبورگ" یک کمدی پرحادثه درباره رفاقت، عشق و بلوف است که فیلمنامه آن را پیمان و مهراب قاسمخانی نوشته‌اند. محسن تنابنده، پیمان قاسمخانی، شیلا خداداد، بهاره رهنما، اندیشه فولادوند، سروش صحت، امید روحانی، بابک برزویه و امین حیایی بازیگران فیلم هستند.

دیگر عوامل این فیلم عبارتند از تهیه‌کننده: حمید اعتباریان، مدیر فیلمبرداری: تورج اصلانی، طراح صحنه و لباس: مرجان شیرمحمدی، طراح گریم: مهری شیرازی، دستیار کارگردان و برنامه‌ریز: علیرضا شمس‌ شریفی، مدیر تولید: رضا نوروزی، صدابردار: احمد پولی بابایی. محصول سیران فیلم، پخش از موسسه فیلمیران.