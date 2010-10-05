880 محموله دام غیرمجاز در خراسان جنوبی توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی صبح سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه در شش ماهه نسخت امسال 880 فقره محموله قاچاق دام در سطح استان توقیف شده است، گفت: تعداد دامهای توقیف شده در این میزان محموله 14 هزار و 18 راس وتعداد دام کشتار شده 11هزار راس بوده است.

وی محموله توقیف شده قاچاق دام در شش ماهه سال گذشته را 307 مورد ذکر کرد و افزود: تعداد دام توقیف شده 10 هزار و965 راس و دام کشتار شده شش هزار و 26 راس بوده است.

رضایی با بیان اینکه سال گذشته خراسان جنوبی بیشترین آمار توقیف دام قاچاق در سطح کشور را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: مهمترین علت رونق قاچاق دام در این استان همسایگی با کشور افغانستان می باشد.

وی همچنین از رشد 92 درصدی صادرات جوجه یک روزه به افغانستان در سال شش ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد و تصریح کرد: در شش ماهه سال جاری یک میلون و 200 هزار قطعه جوجه به افغانستان صادر شده است.

وی اضافه کرد: در شش ماهه سال گذشته نیز 620 هزار قطعه جوجه یک روزه از بازارچه های مرزی استان به کشور افغانستان صادر شده است.

رضایی خراسان جنوبی را قطب تولید گوشت سفید دانست و اظهار داشت: در این زمینه خراسان جنوبی دو سوم تولیدات خود را به اقصی نقاط کشور صادر می کند.

وی کنترل بر فرآورده های نظارتی دررستورانها و قصابی ها را از دیگر فعالیتهای این اداره کل برشمرد و افزود: در این راستا طی شش ماهه امسال از تعداد 10 هزار و 500 مورد بازدید 236 مورد غیربهداشتی به ثبت رسیده است.

رضایی به ثبت 250 مورد غیر بهداشتی از 11 هزار مورد بازدید طی شش ماهه سال گذشته اشاره کرد و ادامه داد: میزان فرآورده ضبط شده در سال جاری پنج هزار و 131 کیلوگرم و سال گذشته چهار هزار و 106 کیلوگرم بوده است.

مدیر کل دامپزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه طی شش ماهه سال گذشته سه میلیون و 200 هزار قطعه کشتار شده است، یادآور شد: این میزان در سال جاری چهار میلیون و 500 هزار قطعه بوده است.