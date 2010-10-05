به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت زندهیاد اکبر رادی به مناسب فرا رسیدن سالروز تولد این هنرمند فقید تئاتر ایران توسط حوزه هنری استان گیلان ساعت 17 امروز سهشنبه 13 مهرماه در شهر رشت برگزار میشود. در این مراسم حمیدهبانو عنقا همسر زندهیاد رادی و رئیس هیئت مدیره بنیاد اکبر رادی، شکرخدا گودرزی مدیرعامل بنیاد و فرامرز طالبی عضو هئیت مدیره بنیاد حضور دارند.
همچنین هادی مرزبان به عنوان هنرمندی که سالهای متمادی آثار زندهیاد اکبر رادی را به صحنه برد نیز از جمله میهمانان ویژه این مراسم است. جمعه نهم مهرماه هم به مناسبت سالروز تولد اکبر رادی، بنیاد رادی با حمایت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران و نشر قطره مراسمی را با حضور هنرمندان و چهرههای شناخته شده هنری در خانه هنرمندان ایران برگزار کرد.
حوزه هنری استان گیلان امروز سهشنبه 13 مهرماه مراسم بزرگداشت زندهیاد اکبر رادی را با حضور اعضای هیئت مدیره بنیاد اکبر رادی در رشت برگزار میکند.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگداشت زندهیاد اکبر رادی به مناسب فرا رسیدن سالروز تولد این هنرمند فقید تئاتر ایران توسط حوزه هنری استان گیلان ساعت 17 امروز سهشنبه 13 مهرماه در شهر رشت برگزار میشود. در این مراسم حمیدهبانو عنقا همسر زندهیاد رادی و رئیس هیئت مدیره بنیاد اکبر رادی، شکرخدا گودرزی مدیرعامل بنیاد و فرامرز طالبی عضو هئیت مدیره بنیاد حضور دارند.
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