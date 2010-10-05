سازمان فضایی ایران به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای‌ عالی اداری بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و با همه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیت‌ها، منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود.



بر این اساس، پژوهشکده مهندسی جهادکشاورزی با همه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیت‌ها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در «پژوهشگاه هوافضا» ادغام می شود و وابسته به سازمان فضایی ایران اداره خواهد شد.



همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مسؤول حُسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای‌عالی اداری به شورا ارایه خواهد شد.



این مصوبه از سوی دکتر احمدی نژاد، رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.