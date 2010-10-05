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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۱

سازمان فضایی ایران به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری اضافه شد

سازمان فضایی ایران به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری اضافه شد

شورای ‌عالی اداری به منظور ارتقای فعالیت‌های فضایی، حضور فعال و منسجم در عرصه رقابت‌های فضایی و تمرکز اختیارات، امکانات و نیروهای متخصص در یک مجموعه با اضافه شدن سازمان فضایی ایران به زیر مجموعه نهاد ریاست جمهوری موافقت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای‌ عالی اداری بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی رئیس‌جمهور، سازمان فضایی ایران از مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منتزع و با همه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیت‌ها، منابع مالی و انسانی و امکانات و تجهیزات وابسته به نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود.

بر این اساس، پژوهشکده مهندسی جهادکشاورزی با همه تعهدات، وظایف، اختیارات، مسؤولیت‌ها، منابع انسانی و مالی و امکانات و تجهیزات موجود در «پژوهشگاه هوافضا» ادغام می شود و وابسته به سازمان فضایی ایران اداره خواهد شد.

همچنین معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور، مسؤول حُسن اجرای این مصوبه بوده و گزارش اجرای آن توسط دبیرخانه شورای‌عالی اداری به شورا ارایه خواهد شد.

این مصوبه از سوی دکتر احمدی نژاد، رئیس شورای عالی اداری برای اجرا ابلاغ شده است.

کد مطلب 1164641

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