تنش در روابط اسلام آباد-واشنگتن/ 120 حمله و 200 کشته در 9 ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، بمباران مواضع شبه نظامیان طالبان در پاکستان، جنگ علیه تروریسم را به خاک این کشور کشانده و اکنون نگرانیهایی در مورد ورود نیروهای آمریکا به پاکستان وجود دارد و این امر منجر به ایجاد تنشهایی بین این دو کشور شده است.

روز گذشته روزنامه وال استریت ژورنال در مطلبی کوتاه از انتقال نیروهای آمریکایی از افغانستان به پاکستان خبر داده بود. پاکستان در روزهای گذشته در مورد نقض حریم هوائی خود توسط نیروهای ناتو که در افعانستان مستقر هستند به شدت عکس العمل نشان داد.

"رحمان مالک" وزیر کشور پاکستان در جواب این حمله گفت: ما تنها به محکوم کردن آن بسنده نخواهیم کرد. ما نشان خواهیم داد که اجازه هیچگونه حمله ‌ای به سربازان و نیروهای مرزی‌ خود را به کسی نمی دهیم. ما باید بدانیم در کجای کار قرار داریم: متحد هستیم و یا اینکه دشمن؟

این حمله تنها بخشی از تنش بین آمریکا و پاکستان است. اکنون مدتها است که مقامات آمریکائی از اینکه نیروهای طالبان از خاک پاکستان به عنوان پشت جبهه و تدارک برای حمله استفاده می ‌کنند، اعلام نارضایتی می کنند.



از سوی دیگر ارتش پاکستان آنگونه که باید با طالبان و شبکه حقانی که نزدیک به طالبان است در وزیرستان برخورد نمی ‌کند و بخش اعظم رهبران طالبان در شهر کویته پاکستان مستقر هستند.



نارضایتی آمریکا از عدم برخورد جدی پاکستان با این نیروها موجب شده تا آمریکا خود وارد عمل شود و از ابتدای سال جاری میلادی تا ماه سپتامبر گذشته، در ۱۲۰ عملیات هواپیماهای بدون سرنشین سازمان سیا بیش از ۲۰۰ نفر که گفته شد از نیروهای طالبان بوده ‌اند، کشته شوند. و این در حالی است که اکنون حتی برنامه‌ هائی برای انجام عملیات کوتاه مدت نیروی زمینی آمریکا در پاکستان نیز تدوین شده است.

در همین رابطه "طلعت مسعود" یکی از متخصصان امور امنیتی در پاکستان معتقد است : اگر توافقی بین دو کشور در این زمینه وجود دارد، باید به اطلاع مردم رسانده شود. در غیر این صورت کشیده شدن دامنه جنگ به خاک پاکستان می ‌تواند عواقب خطرناکی برای این کشور داشته باشد.



این درحالی است که پاکستان به کمکهای آمریکا نیاز دارد و از سوی دیگر تقریبا سه چهارم نیازهای نیروهای ناتو در افغانستان از طریق بنادر و جادههای پاکستان به این کشور فرستاده می‌ شوند.

هرچند پاکستان در پی مناقشه بر سر حمله به مرزبانان این کشور، گذرگاه خیبر را به روی کاروانهای ناتو بست، اما سفیر پاکستان در واشنگتن معتقد است که این گذرگاه در کمتر از یک هفته بازخواهد شد.

"ویلیام مایلم" سفیر سابق آمریکا در پاکستان نیز می ‌گوید: سیاستمداران و ارتش پاکستان، با توجه به جو ضد آمریکائی که در این کشور حاکم است، بایستی به نوعی در مقابل نقض حریم مرزهایشان از خود عکس‌ العمل نشان دهند.هرچند دولت پاکستان با حملات هواپیماهای بدون سرنشین بطور ضمنی موافق است، اما آمریکا هم نباید حساسیت پاکستانیها را بیش از حد نادیده بگیرد.