کنترل ترافیک اراک در اولویت قرارگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک سردار کاظم مجتبایی ظهر سه شنبه درهمایش تقدیر از نمونه های ترافیکی استان مرکزی با تاکید بر فرهنگ مداری در کنترل ترافیک شهر اراک افزود: پیشینه این کشور بسیار غنی است و باید فرهنگ مداری را جایگزین فرهنگسازی کنیم.

وی بیان کرد: در بحث ترافیک و رانندگی باید با احیای فرهنگ خود، به الگویی برای سایر کشورها بدل شویم و نقش رسانه ها در این راستا بسیار موثر است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی این استان نیز با اشاره به اینکه تمام تلاش خود را برای افزایش فرهنگ ترافیک به کارگرفته ایم، گفت: اقدامات بسیار خوبی در زمینه مهندسی ترافیک صورت گرفته و امید است این مهم روز به روز گسترش یابد.

سرهنگ مسعود آبایی افزود: آموزش مهمترین رکن در بحث ترافیک است و توجه به این امر بسیار ضروری است.

گفتنی است در این همایش همزمان با چهارمین روز از هفته نیروی انتظامی از 26 نمونه ترافیکی و 15 مربی نمونه آموزشگاه های رانندگی این استان با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد.