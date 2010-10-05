به گزارش خبرنگار مهر،ا فراد حائز شرایط میتوانند در این مجمع شرکت کرده و برای انتخابات هیئت مدیره "ادکا" کاندیداتوری خود را اعلام کنند.
نامزدهای هیئت مدیره لازم است دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته کتابداری و اطلاعرسانی باشند و برای دانشجویان کارشناسی لازم است ترم پنج به بالا باشند.
همچنین افراد لازم است دستکم سابقه یک سال فعالیت در انجمن علمی داشجویی کتابداری و اطلاع رسانی دانشگاه مربوطه را داشته باشند.
تکمیل معرفینامه ممهور یا امضا شده توسط مدیرگروه دانشگاه مربوطه و فرم شرکت در مجمع عمومی ادکا از دیگر شرایط شرکت در انتخابات به عنوان نامزد هیئت مدیره است.
افراد حائز شرایط برای حضور در مجمع عمومی لازم است فرمهای مذکور را حداکثر تا تاریخ 25 مهر تکمیل و به اتحادیه ارسال کنند.
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