اعتماد مردم پشتوانه اقتدار پلیس است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار محمد علی آخوندی ظهر سه شنبه در جمع اعضای شورای ستادی فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان اظهارداشت: نیروی انتظامی تلاش می کند از طریق جلب اعتماد مردم که نقشی محوری و کلیدی در جامعه دارند بسیاری از کارهای بزرگ را انجام دهد و اعتماد مردم به پلیس پشتوانه اقتدار است.

وی ادامه داد: افتخار نیروی انتظامی این است که در لباس ولایت فقیه قرار گرفته است و علیرغم استرس و اضطراب فراوان امیدواریم سرباز خوبی باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان ضمن تشریح فعالیتها و عملکرد پلیس در شش ماهه گذشته گفت: نیروی انتظامی وظیفه حفظ امنیت عمومی را برعهده دارد و در این راستا بیش از 100 عنوان وظیفه برای نیروی انتظامی تعریف شده که در کمتر سازمانی با این تنوع وظیفه وجود دارد.

آخوندی ادامه داد: در ارستای ارتقاء احساس امنیت 33 طرح در شش ماهه گذشته در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه 166 قبضه سلاح غیرمجاز جنگی و بیش از 150 قبضه قمه از اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت کشف و ضبط شد.

در ادامه این نشست نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: اهمیت هر کاری را با نتیجه و هدف آن کار باید سنجید و کارها با هدف و نتیجه ارزیابی و دنبال شوند.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ادامه داد: هدف اصلی پلیس، امر به معروف و نهی از منکر است و این دو از واجبات محسوب می شوند و تمام عملکرد پلیس را تحت پوشش قرار می دهد.

وی عنوان کرد: با وجود پلیس 110 امیدواری مردم به زندگی افزایش یافته و اگر پلیس 110 در رسیدگی به تماسها و مشکلات مردم هدفمند و با برنامه عمل کند، جلوی بسیاری از نابسامانیها و ناهنجاریها گرفته می شود و اعتماد مردم به پلیس تضمین می شود.