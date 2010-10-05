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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۱

سردار آخوندی:

اعتماد مردم پشتوانه اقتدار پلیس است

اعتماد مردم پشتوانه اقتدار پلیس است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان گفت: مشارکت مردم در برقراری انضباط اجتماعی موجب اقتدار پلیس می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سردار محمد علی آخوندی ظهر سه شنبه در جمع اعضای شورای ستادی فرماندهی نیروی انتظامی هرمزگان اظهارداشت: نیروی انتظامی تلاش می کند از طریق جلب اعتماد مردم که نقشی محوری و کلیدی در جامعه دارند بسیاری از کارهای بزرگ را انجام دهد و اعتماد مردم به پلیس پشتوانه اقتدار است.

وی ادامه داد: افتخار نیروی انتظامی این است که در لباس ولایت فقیه قرار گرفته است و علیرغم استرس و اضطراب فراوان امیدواریم سرباز خوبی باشیم. 

فرمانده نیروی انتظامی هرمزگان ضمن تشریح فعالیتها و عملکرد پلیس در شش ماهه گذشته گفت: نیروی انتظامی وظیفه حفظ امنیت عمومی را برعهده دارد و در این راستا بیش از 100 عنوان وظیفه برای نیروی انتظامی تعریف شده که در کمتر سازمانی با این تنوع وظیفه وجود دارد.

آخوندی ادامه داد: در ارستای ارتقاء احساس امنیت 33 طرح در شش ماهه گذشته در دستور کار قرار گرفت و در این رابطه 166 قبضه سلاح غیرمجاز جنگی و بیش از 150 قبضه قمه از اراذل و اوباش و برهم زنندگان نظم و امنیت کشف و ضبط شد.

در ادامه این نشست نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان گفت: اهمیت هر کاری را با نتیجه و هدف آن کار باید سنجید و کارها با هدف و نتیجه ارزیابی و دنبال شوند.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی ادامه داد: هدف اصلی پلیس، امر به معروف و نهی از منکر است و این دو از واجبات محسوب می شوند و تمام عملکرد پلیس را تحت پوشش قرار می دهد.

وی عنوان کرد: با وجود پلیس 110 امیدواری مردم به زندگی افزایش یافته و اگر پلیس 110 در رسیدگی به تماسها و مشکلات مردم هدفمند و با برنامه عمل کند، جلوی بسیاری از نابسامانیها و ناهنجاریها گرفته می شود و اعتماد مردم به پلیس تضمین می شود.

کد مطلب 1164656

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