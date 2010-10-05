جلوی رشد قیمت زمین و مسکن در کشور گرفته شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی نیکزاد ظهر سه شنبه در شورای اداری شهرستان علی آباد کتول افزود: علاوه بر این شاهد رشد 66 درصدی صدور پروانه در شهر تهران و رشد 44 درصدی در سطح کشور هستیم.

وی با اشاره به اقدامات خوبی که در جهت احداث مسکن و مقاوم سازی در گلستان و کشور صورت گرفته اظهار داشت: 7500 واحد مسکونی سهمیه استان بوده، که به عمده آن تسهیلات پرداخت شده است و در استان و کشور مشکلی بنام وام 10 میلیون تومانی مقاوم سازی نداریم.



تسهیلات 100 هزار واحد مسکونی فرسوده از خط اعتباری پرداخت می شود

وی با اشاره به حمایت دولت در جهت تسریع اجرای طرح مسکن مهر گفت: برای اولین بار 100 هزار واحد مسکونی از خط اعتباری مسکن مهر تسهیلات بافت فرسوده دریافت خواهند کرد.

نیکزاد همچنین از امکانات جدید برای احیاء بافت های فرسوده شهری خبر داد و افزود: دربافت شهری هر کس بخواهد مسکن احداث کند علاوه بر اینکه پروانه ساختمانی از سوی شهرداری بطور رایگان دریافت می کند وام 20 میلیون تومانی با سود 12 درصد نیز اعطاء خواهد شد.



نماینده ویژه رئیس جمهور در شهرستان علی آباد کتول از مشکلات قبلی که در تامین زمین مسکن مهر استان وجود داشت یاد کرد و گفت: مشکلات تهیه زمین در گلستان طی سفرهای قبلی پیگیری شد و با حمایت وزارت مسکن، کمک خوب نمایندگان محترم مجلس و استاندار پرتلاش که پای کار آمدند رفع شد و در حال حاضر در تمام شهرها فونداسیون اجرا شده است و در روستاها نیز هیچ مشکلی برای پرداخت وام وجود ندارد.