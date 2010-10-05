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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۳۹

شواین اشتایگر به بازی مقابل ترکیه و قزاقستان نمی‌رسد

شواین اشتایگر به بازی مقابل ترکیه و قزاقستان نمی‌رسد

"باستین شواین اشتایگر" به دلیل مصدومیت از ناحیه پا از همراهی آلمان مقابل تیم‌های ترکیه و قزاقستان در چارچوب رقابت‌های مقدماتی یورو 2012 بازماند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شواین اشتایگر روزهای جمعه و سه شنبه هفته آینده نمی تواند به دلیل آسیب دیدگی رباط پای راست مقابل تیم‌های ترکیه و قزاقستان به میدان برود. هافبک بایرن مونیخ در دیدار یکشنبه شب مقابل بروسیا دورتموند که به شکست 2 بر صفر باواریایی‌ها انجامید دچار این آسیب دیدگی شد.

شواین اشتایگر 83 بازی ملی در کارنامه دارد و یکی از عوامل اصلی کسب عنوان سومی آلمان در رقابت‌های جام جهانی 2010 آفریقای جنوبی بود.

بایرن مونیخ امیدوار است این بازیکن به دیدار با کلوج رومانی در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا در تاریخ 19 اکتبر برسد.

کد مطلب 1164677

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