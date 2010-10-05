ایران چهار میلیارد دلار کالا به کردستان عراق صادر می کند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، امیر منصور برقعی ظهر سه شنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی افزود: در راستای انضباط بخشی به واردات و یا تنظیم واردات باید تلاش شود کالاهای مناسب از عراق به ایران وارد شود.

وی در ادامه بیان داشت: با توجه به حجم قابل قبول صادرات ایران به کردستان عراق، باید بتوانیم در جنوب و در مناطق دیگر هم این مبادلات را بسط و گسترش دهیم، چرا که در بصره به عنوان یکی از پرجمعیت ترین شهر‌های عراق که فاصله‌زیادی با خرمشهر ندارد، تقریبا هیچ مبادله‌ای وجود ندارد.

قائم مقام وزیر امور خارجه بر حمایت جدی از واحدهای تولیدی، تجار و سرمایه‌گذاران فعال در زمینه توسعه روابط اقتصادی با عراق، اظهار داشت: دولت وظیفه دارد برای بسط و توسعه صادرات غیرنفتی حمایت‌های لازم را انجام دهد و هر حمایت سیاسی در این راستا انجام می شود.

واردات کالاهای مصرفی به حداقل برسد

برقعی ضمن تاکید بر به حداقل رساندن واردات کالاهای مصرفی به کشور، خاطر نشان کرد: در بخش واردات باید در جهت نظم‌ و هدف‌دهی به سوی کالاهای اساسی، کالاهای ضروری و کالاهای واسطه‌ای بوده تا منجر به ایجاد اشتغال شده که واردات کالاهای مصرفی به حداقل برسد.

این مقام مسئول ادامه داد: در بخش صادرات نیز صادرات از محل افزایش تولید مورد تاکید قرار گرفته که در عرصه تولید محصولات باغی و محصولات کشاورزی یا محصولات دیگر باید شرایط ارزیابی تا قدرت صادراتی آذربایجان غربی نیز بدست آید.

وی با بیان اینکه اگر صادرات از محل افزایش تولید نباشد بی‌شک تنظیم بازار داخلی را مختل می‌کند، افزود: در صورت عدم افزایش سطح تولید در آذربایجان غربی، امکان رسیدن به صادرات پایدار در استان وجود ندارد.

آذربایجان غربی 220 کیلومتر با کشور عراق مرز مشترک داشته و بیشتر مبادلات بین دو کشور از طریق مرز رسمی ثمرچین پیرانشهر انجام می شود.