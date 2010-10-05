افزایش 179 درصدی کشفیات مواد مخدر در استان سمنان

سردار قاسم نصری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این مقدار مواد کشف شده در نیمه اول امسال در استان سمنان بدست آمده است.

وی با بیان اینکه این میزان کشفیات از جمله نتایج مطلوب اقدامات ماموران انتظامی استان سمنان در برخورد قاطع با سوداگران مرگ است، گفت: در این ارتباط 42 باند تهیه و توزیع مواد مخدر منهدم شده است.

سردار نصری با اشاره به دستگیری هزار و 662 نفر در این باره اظهار داشت: از این افراد 424 نفر قاچاقچی بوده و 998 نفر معتاد نیز به مراکز درمانی معرفی شده اند.

فرمانده انتظامی استان سمنان افزود: 950 نفر از معتادان در پارک‌ها حضور داشتند که تحویل مراکز درمانی شده‌اند.

وی به اقدامات حوزه پلیس آگاهی اشاره کرد و گفت: با تلاش و همت مضاعف ماموران پلیس آگاهی و همکاری صمیمانه دیگر قسمت ها کشف سرقت در سطح استان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 73 درصد رشد یافته است.