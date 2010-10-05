12 جلد کتاب پیرامون شهدای هوانیروز رونمایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، امیر سرتیپ خلبان کیومرث احدی در حاشیه برگزاری یادواره شهدای خلبان لرستان در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در سخنانی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در زمینه برگزاری یادواره های شهدا و چاپ کتاب، اظهار داشت: در حال حاضر این کتابها در دست چاپ است که تا پایان ماه جاری رونمایی خواهند شد.

وی با بیان اینکه در قالب این کتابها خاطرات شهدای خلبان به صورت داستان و رمان گردآوری شده است، خاطرنشان کرد: کتاب "ققنوس بیستون" یکی از این کتابهاست که مربوط خاطرات شهید شمشادیان است.

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران به تدوین کتابهایی پیرامون فعالیت هوانیروز در عملیاتهای خیبر و بدر اشاره کرد و یادآور شد: همچنین کتابی پیرامون خاطرات شهید کشوری از جمله این کتابهای در دست چاپ است.

امیر سرتیپ خلبان احدی همچنین از تدوین کتابی پیرامون رشادتهای هوانیروز در کردستان خبر داد و یادآور شد: متاسفانه تاکنون در این زمینه کتابی نوشته نشده بود که با توجه اهمیت این امر با گردآوری خاطرات خلبانان این کتاب تدوین شد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از احداث موزه دفاع مقدس در جوار مرقد مطهر امام خمینی(ره) در تهران خبر داد و یادآور شد: احداث این موزه یک پروژه بلندمدت است که پس از بهره برداری آثار شهدای خلبان هوانیروز نیز در آن به نمایش درخواهد آمد.

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در زمینه آموزش خلبانان در کشور، خاطرنشان کرد: با پیروزی انقلاب اسلامی و خروج مستشاران آمریکایی از کشور هم در نیروی هوایی و هم در هوانیروز از همان روزهای اول آموزشها با استفاده از اساتید و متخصصان داخلی آغاز شد.

امیر سرتیپ خلبان احدی با تاکید بر اینکه در طول 31 سال گذشته کار نگهداری و تعمیر وسایل پرنده در داخل کشور انجام شده است، عنوان کرد: آموزشهای خلبانی نیز از ابتدای انقلاب تاکنون در هوانیروز انجام می شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران مقتدرترین یگان بالگردی خاورمیانه است.