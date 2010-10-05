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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

ایستگاه‌های مترو در اصفهان با هویت شهری آن سنخیت دارد

ایستگاه‌های مترو در اصفهان با هویت شهری آن سنخیت دارد

اصفهان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به تفاوت ایستگاه‌های مترو در اصفهان با سایر استانهای کشور گفت: تلاش بر این بوده تا ایستگاه‌های مترو با توجه به هویت تاریخی اصفهان طراحی شود.

سید جمال الدین صمصام شریعت ظهر سه شنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون مراحل عمرانی اجرایی پنج ایستگاه مترو به اتمام رسیده و برخی از این ایستگاه‌‌ها تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی ادامه داد: ایستگاه‌های مترو در اصفهان بسیار متفاوت با استانهایی چون تهران، مشهد و برخی دیگر از شهرهاست و اگر ایستگاه مترو در داخل خیابان یا پیاده رو طراحی شده و به نوعی در این شهرها سد معبر می‌کند اما ایستگاه‌های مترو در اصفهان داخل بدنه خیابان است.

صمصام شریعت اظهار داشت: برای طراحی زمین‌های شهری اصفهان زمین خریداری شده و همانند یک مغازه در بدنه خیابان است.

معاون عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به حساسیتهای که در اصفهان وجود دارد افزود: در طراحی ایستگاه‌های مترو تلاش بر این بود تا همواره معماری این شهر لحاظ شود و در نظر داریم نمایشگاهی از صنایع دستی را نیز در این ایستگاه‌ها به نمایش بگذاریم.

صمصام شریعت همچنین در خصوص بودجه مصلای اصفهان و لزوم توجه به آن نیز خاطر نشان کرد: در بسیاری از شهرستانهای اصفهان این موضوع مورد توجه قرار گرفته و برای پروژه مصلای اصفهان نیز نزدیک به 3.6 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.

کد مطلب 1164691

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