سید جمال الدین صمصام شریعت ظهر سه شنبه با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در اصفهان در جمع خبرنگاران افزود: تا کنون مراحل عمرانی اجرایی پنج ایستگاه مترو به اتمام رسیده و برخی از این ایستگاهها تاکنون 40 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
وی ادامه داد: ایستگاههای مترو در اصفهان بسیار متفاوت با استانهایی چون تهران، مشهد و برخی دیگر از شهرهاست و اگر ایستگاه مترو در داخل خیابان یا پیاده رو طراحی شده و به نوعی در این شهرها سد معبر میکند اما ایستگاههای مترو در اصفهان داخل بدنه خیابان است.
صمصام شریعت اظهار داشت: برای طراحی زمینهای شهری اصفهان زمین خریداری شده و همانند یک مغازه در بدنه خیابان است.
معاون عمرانی استانداری اصفهان با اشاره به حساسیتهای که در اصفهان وجود دارد افزود: در طراحی ایستگاههای مترو تلاش بر این بود تا همواره معماری این شهر لحاظ شود و در نظر داریم نمایشگاهی از صنایع دستی را نیز در این ایستگاهها به نمایش بگذاریم.
صمصام شریعت همچنین در خصوص بودجه مصلای اصفهان و لزوم توجه به آن نیز خاطر نشان کرد: در بسیاری از شهرستانهای اصفهان این موضوع مورد توجه قرار گرفته و برای پروژه مصلای اصفهان نیز نزدیک به 3.6 میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته است.
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