طرح اجرای انتقال آب دریای خزر به سمنان از سال آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا الماسوند ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم تودیع ومعارفه مدیر عامل آب منطقه ای سمنان در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: مطالعات اجرای این طرح آغاز شده است.

وی با اشاره به اقتصادی بودن این طرح گفت: این طرح بزرگترین پروژه استفاده از آب های غیرمتعارف در کشور است.

به گفته وی، اجرای این طرح برای بخش های کشاورزی و صنعت کاملا اقتصادی است و هزینه تصفیه آب در آب شیرین کن ها مترمعکبی زیر یک دلار است.

الماسوند ادامه داد: طرح انتقال آب از دریای خزر به سمنان با هدف تامین آب شرب، صنعت و خدمات توسط قرارگاه خاتم اجرا می شود.

وی ادامه داد: وظیفه و رسالت وزارت نیرو در تامین اب شرب مردم است و در تامین آب شرب مسائل اقتصادی مورد نظر نیست بلکه مهمترین رسالت تامین آب شرب است

وی با اشاره به تاکید رئیس جمهوری مبنی بر تسریع در مطالعه و اجرای این طرح گفت: استفاده از آب های غیرمتعارف در کشورهای دیگر نیز صورت گرفته است و با توجه به استفاده مجدد از آب اجرای این طرح کاملا اقتصادی است.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب کشور با بیان اینکه استان سمنان به عنوان یک قطب صنعتی محسوب می شود، گفت: اگر قرار است استان در آینده پذیرای جمعیت تهران باشد تامین آب از مهمترین زیرساختهای لازم است.

وی با بیان اینکه قرارگاه خاتم که مجری چندین طرح انتقال آب در کشور است مطالعات اولیه این طرح را آغاز کرده است، گفت: ا ز مجری برنامه زمان بندی خواسته شده و هر قسمت از مطالعات طرح که انجام شود اجرای آن بخش آغاز می شود.