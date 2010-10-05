3.5 میلیون هکتار اراضی کشور به آبیاری مدرن نیاز دارند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید رحیم سجادی ظهر سه شنبه در مراسم آغاز به کار چهارمین نمایشگاه بین المللی نهاده ها،تجهیزات آبیاری، گلخانه و ماشین های کشاورزی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کاسپین زنجان، به افزایش آبیاری تحت فشار طی سال های اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: در برنامه چهارم توسعه، 400 هزار هکتار از اراضی کشور به سیستم های آبیاری تحت فشار و با سیستم های مدرن، مجهز شدند.

وی عملکرد برنامه اول و دوم و سوم از ابتدای تیرماه سال 84 را 99 هزار و 614 هکتار و دولت نهم را 275 هزار و 819 هکتار عنوان کرد.

سجادی گفت :در چهار ساله دولت نهم انتقال آب با لوله 9 هزار و 986 کیلیومتر بوده که از سال 88 تا پایان تیر ماه 89 به پنج هزار و 433 کیلومتر با 70 درصد افزایش نسبت به چهار سال قبل رسیده است.

وی ادامه داد: در صورتی می توان به یک کشاورز، لقب نمونه را عنوان کرد که وی علاوه بر تولید مناسب محصولات کشاورزی، استفاده مناسبی از آب و منابع زیر زمینی داشته باشد.

سجادی افزود: با بررسی موضوعاتی از جمله عملکرد پائین آبیاری و افزایش تقاضا برای تولید محصولات کشاورزی، لزوم توجه به بحث نگهداری آب های زیر زمینی و استفاده بهینه از آن مهم تر به نظر می رسد.

معاون آب، خاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی افزود: هر اقدامی که در بخش کشاورزی صورت گیرد، اما به نتیجه کافی که همان تولید مناسب و به صرفه محصولات کشاورزی است نرسد، بی شک این امر کار بیهوده ای خواهد بود و باید در راستای تولید مناسب، فعالیت های خود را ساماندهی کرد.

سجادی استفاده از روش های نام مناسب و عدم استفاده از امکانات و پتانسیل های موجود را خواتسار شد و بیان کرد: رشد روز افزودن جمعیت شهری، توسعه ناهموار کشت محصولات کشاورزی ناشی از مهاجرت های بی رویه، افزایش سرانه مصرف آب به علت افزایش جمعیت و افزایش استانداردهای زندگی که نیاز به آب دارند، از مواردی است که در صورت بی توجهی به آن، دچار خسارت های زیادی خواهیم شد.

وی با بیان اینکه بر اساس سیاست های دولت، اولویت تامین آب در کشور با آب شرب، صنعت و سپس کشاورزی است ادامه داد: ضروری است تا کشاورزان با مصرف بهینه و معقول و همچنین کمترین میزان مصرف آب، تولید مناسبی در کشور داشته باشند.

