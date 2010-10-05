سالانه 500 میلیون مترمکعب آب به سمنان منتقل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علیرضا الماسوندی ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل آب منطقه ای سمنان گفت: با انتقال آب از دریای خزر به استان سمنان مشکل تأمین آب در استان در زمینه‌های شرب، کشاورزی و صنعت رفع خواهد شد.

وی افزود: روند اجرای طرحهای آب در استان سمنان باید سرعت گیرد و وزارت نیرو از این مسئله حمایت جدی می کند و معرفی مدیر جدید شرکت آب منطقه ای سمنان با هدف اجرای طرح بزرگ انتقال آب دریای خزر است.

الماسوندی با تاکید بر ضرورت مدیریت مصرف گفت: ایران با یک سوم بارندگی متوسط دنیا، باید گامهای بیشتری در زمینه اصلاح الگوی مصرف آب بردارد.

وی ادامه داد: وضعیت منابع آبی کشور در سال گذشته برغم خشکسالی های گذشته مطلوب بوده و آب مورد نیاز شرب، صنعت و کشاورزی به خوبی تامین شده است.

به گفته وی، بارشهای امسال توانست وضعیت منابع آبی خوبی را برای کشور رقم زند اما مردم همچنان باید مصارف خود را بهینه کنند.

وی با اشاره به اینکه هر چه از مدیریت منابع آب فاصله بگیریم در آزمون سختی قرار خواهیم گرفت، گفت: ایران کشور کم‌آبی است که باید در استفاده بهینه از آب تلاش کند.

الماسوندی خاطرنشان کرد: در سال آبی گذشته متوسط بارندگی 234 میلیمتر بوده است که در مقایسه با میزان 250 میلیمتر دراز مدت پنج درصد کاهش نشان می دهد اما نسبت به سال قبل از آن 11 درصد رشد دارد.

در این آیین با تقدیر از تلاش های "جهانگیر حبیبی"، "اتابک جعفری" به عنوان مدیرعامل جدید آب منطقه ای سمنان معرفی شد.