به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت⁯الاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر سه‌شنبه طی سخنانی در جمع مسئولین هیئت⁯های مذهبی بانوان و مراکز قرآنی و پایگاه⁯های فرهنگی استان قم با اشاره به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به قم، بر لزوم حضور همه اقشار در مراسم استقبال از ایشان تأکید کرد و اظهار داشت: هر چند که ما در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام) حضور نداشتیم اما اکنون در زمانی هستیم که پرتوی از شعاع آن بزرگواران در جامعه اسلامی وجود دارد و همگان باید دین خود را نسبت به فرزند حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ادا کنیم.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اظهار امیدواری کرد که در زمان تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به استان قم، نمایشی از اظهار محبت، علاقه و پیروی از رهبری به منصه ظهور برسد.



اسکندری تاکید کرد: با توجه به عشق و ارادتی که مردم ما به مقام عظمای ولایت دارند، قطعا روز ورود مقام معظم رهبری به قم یکی از روزهای به یادماندی و استثنایی خواهد بود.



وی اضافه کرد: انجام هر کاری که منجر به عزت و سربلندی و اقتدار مقام معظم رهبری در عرصه⁯های داخلی و خارجی می⁯شود وظیفه اصلی ماست.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از ولایت فقیه اظهار داشت: امام، رهبر و مقتدا زمانی می⁯تواند در اجرای برنامه⁯های خود موفق باشد که وقتی دستوری می⁯دهد، انسان⁯هایی وجود داشته باشند و از اوامر ایشان پیروی کنند.



وی با ذکر مثالی گفت: امیرالمومنین علیه السلام در علم، تقوا، تقرب به خدا، پشتکار و رشادت مثال زدنی هستند و در رهبری امت نیز چیزی کم نداشتند اما عدم حضور و وفاداری مردم باعث شده که آن حضرت نتوانست اهداف عالیه خودش را به مرحله اجرا بگذارد.