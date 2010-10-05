به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر سهشنبه طی سخنانی در جمع مسئولین هیئتهای مذهبی بانوان و مراکز قرآنی و پایگاههای فرهنگی استان قم با اشاره به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به قم، بر لزوم حضور همه اقشار در مراسم استقبال از ایشان تأکید کرد و اظهار داشت: هر چند که ما در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام) حضور نداشتیم اما اکنون در زمانی هستیم که پرتوی از شعاع آن بزرگواران در جامعه اسلامی وجود دارد و همگان باید دین خود را نسبت به فرزند حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ادا کنیم.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم اظهار امیدواری کرد که در زمان تشریف فرمایی مقام معظم رهبری به استان قم، نمایشی از اظهار محبت، علاقه و پیروی از رهبری به منصه ظهور برسد.
اسکندری تاکید کرد: با توجه به عشق و ارادتی که مردم ما به مقام عظمای ولایت دارند، قطعا روز ورود مقام معظم رهبری به قم یکی از روزهای به یادماندی و استثنایی خواهد بود.
وی اضافه کرد: انجام هر کاری که منجر به عزت و سربلندی و اقتدار مقام معظم رهبری در عرصههای داخلی و خارجی میشود وظیفه اصلی ماست.
رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به اهمیت حضور مردم در صحنه و پشتیبانی از ولایت فقیه اظهار داشت: امام، رهبر و مقتدا زمانی میتواند در اجرای برنامههای خود موفق باشد که وقتی دستوری میدهد، انسانهایی وجود داشته باشند و از اوامر ایشان پیروی کنند.
وی با ذکر مثالی گفت: امیرالمومنین علیه السلام در علم، تقوا، تقرب به خدا، پشتکار و رشادت مثال زدنی هستند و در رهبری امت نیز چیزی کم نداشتند اما عدم حضور و وفاداری مردم باعث شده که آن حضرت نتوانست اهداف عالیه خودش را به مرحله اجرا بگذارد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به قم گفت: لحظه ورود مقام معظم رهبری به استان قم یکی از لحظات به یادمانی و استثنایی خواهد بود و نمایش عشق به فرزند حضرت فاطمه سلام الله علیها در این استان تجلی مییابد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام عباس اسکندری قبل از ظهر سهشنبه طی سخنانی در جمع مسئولین هیئتهای مذهبی بانوان و مراکز قرآنی و پایگاههای فرهنگی استان قم با اشاره به سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به قم، بر لزوم حضور همه اقشار در مراسم استقبال از ایشان تأکید کرد و اظهار داشت: هر چند که ما در زمان ائمه اطهار (علیهم السلام) حضور نداشتیم اما اکنون در زمانی هستیم که پرتوی از شعاع آن بزرگواران در جامعه اسلامی وجود دارد و همگان باید دین خود را نسبت به فرزند حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) ادا کنیم.
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