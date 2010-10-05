نمایشگاه عکس های نجوم در زنجان برپا شد

اسداله قمری نزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، هدف از برگزاری این نمایشگاه را به تصویر کشیدن زیبایی های آسمان شب عنوان کرد و گفت: با برپایی این نمایشگاه در نظر دارم تا همشهریانم نگاهی عمیق به آسمان داشته باشند و به خصوص کودکان و نوجوانان که معمولا محلی برای دیدن این زیبایی ها ندارند با دیدن این تصاویر با شگفتی های آسمان در شب آشنا شوند.

وی با اشاره به این که مجموعه این تصاویر با دوربین های نجومی و امکانات خاص رصدی در اطراف زنجان و سایر مناطق کشور تهیه شده اظهار داشت: 30 اثر ارائه شده در این نمایشگاه وقایع آسمان شب را طی یک سال گذشته به نمایش می گذارد.

پدر عکاسی نجومی ایران با بیان این که تنها با دیدن زیبایی های جهان طبیعت می توان به تفکر در مورد پیدایش و نیز پدید آورنده این زیبایی ها پرداخت گفت: چند سالی است آسمان شهر زنجان همانند سایر شهرهای بزرگ ایران از داشتن آسمان پرستاره و زیبایی های آسمان شهر محروم شده لذا با توجه به این که دیدن این زیبایی ها یادآور وجود پدیدآورنده آن است این عکس ها تلنگری جهت یادآوری این مهم است.

قمری نژاد در ادامه به آیات قرآن کریم در خصوص تفکر در جهان خلقت اشاره کرد و گفت: با وجود این که در کتاب آسمانی ما بارها به تفکر در جهان خلقت و به خصوص آسمان ها تاکید شده متاسفانه کمتر به این امر پرداخته می شود.

قمری نژاد یادآور شد: نمایش این تصاویر همراه با آیات قرآن کریم، از روز چهار شنبه چهاردهم مهرماه آغاز و تا پایان بیست و سوم مهر ماه در محل نگارخانه مولانا عاصم زنجانی حوزه هنری زنجان ادامه خواهد داشت.

اسداله قمری نژاد پیشگام عکاسی نجوم در زنجان که از سال 65 عکاسی نجومی را به طور حرفه ای آغاز کرده دبیر اجرایی دوره های مختلف عکاسی نجوم را به صورت ملی و بین المللی بر عهده داشته است. وی سال گذشته نیز دبیر اجرایی کارگاه تخصصی بین المللی TWAN بوده و تا کنون حضور پرباری را در نمایشگاه های داخلی و خارجی تجربه کرده است.