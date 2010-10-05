مالزی

احتمال جایگزینی اندونزی با تایلند و یا کامبوج در زمینه استخدام کارگر

دکتر ماهاتیر محمد از بیمارستان ملبورن مرخص شد

نارضایتی مدافعین محیط زیست از تبدیل جنگل های مالزی به زمینهای پرورش درخت پالم برای مصارف تجاری

تعهد دولت برای اطمینان حاصل پیدا کردن از کیفیت مطلوب شیرهای توزیع شده در مدارس این کشور

بسیاری از استعدادهای درخشان مالزی که در دیگر کشورها هستند به زودی به مالزی بر خواهند گشت

مالزی خواستار توجه مجدد اتحادیه اروپا به بازارهای نوظهور در کشور های جنوب شرق آسیا شد

اندونزی

حداقل 26 کشته و 7 مفقود بر اثر جاری شدن سیل در "پاپایا" – اندونزی

بازبینی تمامی سیستمهای قطارهای بین شهری پس از حادثه واژگونی قطار

آغاز تحقیقات جامع در مورد علل حادثه ناگوار واژگونی قطار مسافری

برنامه ویژه دولت برای کاهش مشکلات اقتصادی در شرق اندونزی

افزایش ذخیره ارزی اندونزی به 86.2 میلیارد دلار

تایلند

دستگیری یک ایرانی به جرم حمل مواد مخدر در فرودگاه

اعلام مناطق مصیبت زده بر اثر جاری شدن سیل در 5 منطقه تایلند

برنامه نخست وزیر تایلند در دیدار با همتای روسی خود در جریان نشت "آسِم" در بروکسل

دستگیری 11 مظنون به عملیات تروریستی در بانکوک

برنامه تایلند در جذب بیش از 14 میلیون گردشگر تا پایان سال جاری

فیلیپین

کشته شدن یک قاضی توسط افراد مسلح در شمال این کشور

سرمایه گزاری 639 هزار دلاری بانک توسعه آسیا برای راه اندازی نیروگاه بادی

دستگیری 6 نفر به جرم حمل سلاح توسط پلیس

بازداشت فرماندار روستای "کَوت" به جرم حمل مواد مخدر

اعتراض گسترده پرستاران به تجاوز یک پرستار 21 ساله

سنگاپور

گردهمایی دانشمندان علوم نانوتکنولوژی آسیا در سنگاپور

سنگاپور رتبه نخست بهترین دولت برای ارائه خدمات به شرکتهای خصوصی، هنگ کنگ و ژاپن در مقامهای بعدی

تکذیب ادعای قاچاق سلاح گرم توسط مقامات دولت سنگاپور که در رسانه های هند منتشر شده بود

کم توجهی عموم مردم سنگاپور به مراسم ترحیم مادر رئیس جمهور این کشور