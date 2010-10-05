امکانات رفاهی در بیمارستان های دولتی مازندران ارتقاء یابد

به گزارش خبرنگار مهر، هادی ابراهیمی ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید سرزده از بیمارستان امام خمینی ساری هدف از بازدید از بیمارستان را بررسی مشکلات موجود جهت ارایه خدمات بهتر به بیماران یاد کرد.

وی افزود: خوشبختانه در دولت نهم ودهم اقدامات خوبی دربخش درمان انجام شده و با برنامه ریزی های خوبی که در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی درخصوص رسیدگی به شکایات مردمی شده ، شاهد پیشرفت وخدمات دهی بهتری به مردم عزیزمان هستیم.

ابراهیمی با اشاره به اینکه اکثر بیماران ازخدمات پرسنلی دراین بیمارستان راضی هستند افزود: بیماران خواستار افزایش امکانات رفاهی بوده که با مساعدت های ویژه استانداری و دانشگاه علوم پزشکی مازندران مشکلات رفاهی مرتفع می شود.

محمد مهدی ناصحی ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اینکه با اقدامات انجام شده دربخش اورژانس 115 رضایت نسبی مردم فراهم شده است افزود:عمده مشکل ما در بخش اورژانس بیمارستانی است و استانداردهای اورژانس درمراکز درمانی از قبیل نیروی انسانی و فضای فیزیکی رعایت نشده و دانشگاه علوم پزشکی مازندران برای حل این مشکل طرح جامعی را در دستور کار قرارداده است.

وی گفت: با این طرح نسبت به افزایش فضای فیزیکی اورژانس بیمارستانی و از بهترین و با تجربه ترین نیروها در بخش اورژانس استفاده می شود.

ناصحی افزود: اعتبار پیش بینی شده برای افزایش بخش اورژانس واتاق عمل بیمارستان امام خمینی (ره) ساری بالغ بر 600 میلیون تومان خواهد بود که مقدمات اولیه آن صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به سامانه 1800 اظهار داشت: سامانه 1800 برای ارتباط مردم با دانشگاه علوم پزشکی مازندران بوده که متاسفانه کیفیت آن مطلوب نمی باشد و با هماهنگی های بعمل آمده با مخابرات استان مازندران مقدمات عقد قرارداد آماده شده تا بزودی شاهد سامانه مطلوبی در جهت برقراری ارتباط با مردم باشیم.

سهراب صیادی، رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)ساری از راه اندازی بخش آی سی یو سه در مرداد ماه سال جاری خبر داد و افزود: با راه اندازی این بخش قسمتی از مشکلات کمبود آی سی یو در استان برطرف شده است.

وی با اشاره به مراجعه بالای بیماران به بیمارستان امام خمینی (ره) ساری افزود: یکی از علت های مراجعه زیاد به این مرکز تعرفه دولتی آن است و برای جبران کمبود تخت اورژانس درحال توسعه فضای فیزیکی و افزایش دو اتاق عمل هستیم که با راه اندازی آنها شاهد افزایش رضایت مندی مراجعین خواهیم بود.