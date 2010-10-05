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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۴:۴۷

کریم مجتهدی درباره فلسفه تاریخ هگل سخنرانی می‏کند

کریم مجتهدی درباره فلسفه تاریخ هگل سخنرانی می‏کند

دکتر کریم مجتهدی، استاد فلسفه و عضو گروه غرب­شناسی پژ‍وهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، در پیش درآمدی بر انتشار کتاب چهارم خود درباره هگل، طی یک سخنرانی، فردا، چهارشنبه، 14 مهرماه، در محل این پژوهشگاه به بررسی فلسفه تاریخ از منظر هگل می­پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجتهدی در سخنرانی خود درباره "فلسفه تاریخ از منظر هگل"، فهم این فیلسوف آلمانی از تاریخ، فارغ از برداشتهای سیاسی و حزبی از دیدگاههای او را بیشتر از منظر یک مدرس دانشگاهی مورد بررسی قرار خواهد داد.

سخنرانی "فلسفه تاریخ از منظر هگل" با سخنرانی کریم مجتهدی، فردا، چهارشنبه، 14 مهرماه، ساعت 13 الی 14:30 در محل سالن اجتماعات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی واقع در بزرگراه کردستان، خیابان ایران­شناسی (64 غربی) برگزار می‏شود.

دکتر کریم مجتهدی تاکنون سه کتاب درباره هگل، فیلسوف نامدار آلمانی منتشر کرده است. "درباره هگل و فلسفه او" در سال 1370، "پدیدارشناسی روح از منظر هگل" در سال 1371 و "منطق از نظرگاه هگل" در سال 1377، عنوان سه کتابی هستند که تا به امروز به همت این استاد فلسفه منتشر شده‏اند. کتاب چهارم وی در باب هگل نیز با عنوان "افکار هگل" در آینده‏ای نزدیک از سوی انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی منتشر خواهد شد.

کد مطلب 1164720

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