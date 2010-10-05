نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز همه پرسی جنوب سودان و شکست مذاکرات مستقیم سازش بیشترین توجه رسانه های جهان عرب را به خود اختصاص داده است.

مدل های اعراب سال 2010

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری به مدل های لباس در کشورهای عربی در سال 2010 تمرکز داشته است که در تمامی آنها نقشی از پرچم آمریکا کار شده است. در واقع طراح کاریکاتور نگاهی انتقادی به دخالت مستقیم واشنگتن در راس هرم سیاسی کشورهای عربی داشته است.

تیشه به ریشه سوادن!

روزنامه الرایه قطر نگاهی ویژه به موضوع تنش های داخلی در سودان داشته است. به این صورت که واشنگتن در نظر دارد با سوء استفاده از جریان های مخالف دولت "عمر البشیر" (رئیس جمهور سودان) سودان را تقسیم و تضعیف کند.

تعیین سرنوشت

روزنامه عکاظ عربستان نیز مسئله "همه پرسی تعیین سرنوشت جنوب سودان" را مورد توجه قرار داده است. در واقع طراح کاریکاتور نتیجه ای جز تقسیم سودان از انجام این همه پرسی نمی بیند.

همه پرسی جدایی

روزنامه الوطن عمان نیز درکاریکاتوری با تیتر "همه پرسی جدایی" به تلاش مجامع بین المللی به ویژه برای تقسیم سودان و تفرقه در این کشور تمرکز کرده است.

بن لادن و تغییرات آب و هوایی!

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری با تیتر "بن لادن و تغییرات آب و هوایی" نگاهی طنز به اظهارات اخیر وی داشته است. در تصویر سرکرده القاعده در حال گرم کردن جهان با آتش تروریسم است.

روابط اینترنتی

روزنامه فرامنطقه ای الشرق الاوسط در کاریکاتور روز خود به "روابط الکترونیکی" (اینترنتی) که مسئله اجتماعی مهم این روزها در جهان است، اشاره نموده است.

برو مذاکره کن!

روزنامه اخبار الخلیج امارات در کاریکاتوری به نقش کشورهای عربی در شکست خوردن مذاکرات سازش توجه داشته است. براین اساس، اعراب خطاب به ابومازن در حالی که روی تخته ای لغزنده قرار دارد گفته اند: برو مذاکره کن! البته کمی پایین تر "بنیامین نتانیاهو" در هیبت یک کوسه در انتظار مذاکره با ابومازن است.

تصادف سنگین

خبرگزاری فلسطین الیوم نیز به شکست سنگین مذاکرات سازش در پی از سرگیری رسمی شهرک سازی در کرانه باختری توجه کرده است.

یهودی سازی

روزنامه القدس العربی در کاریکاتوری با اشاره به اقدام وحشیانه و توهین آمیز روز گذشته شهرک نشینان صهیونیستی در به آتش کشیدن یک مسجد در بیت لحم (کرانه باختری) این مسئله را در راستای تلاش های رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی فلسطین دانسته است.

موشک جواب موشک!

روزنامه القدس العربی در کاریکاتوری نگاهی انتقادی به قطعنامه های بی اثر سازمان ملل در قبال تجازوات و قانون شکنی های مکرر رژیم صهیونیستی داشته به صورتی که "بان کی مون" دبیرکل سازمان ملل در حال پرتاب یک موشک کاغذی به سوی تانک مجهز رژیم صهیونیستی است.

شبح مرگ بر اروپا

روزنامه الحیات به هشدارهای اخیر آمریکا به کشورهای اروپایی در زمینه وقوع حملات تروریستی توجه داشته و شبح مرگ را بر بالای سر اروپا به تصویر کشیده است.

سنگ قبر!

روزنامه العرب الیوم اردن در کاریکاتور دیگری سنگ قبر مذاکرالت مستقیم سازش را در پی اعلام از سرگیری رسمی شهرک سازیها به تصویر کشیده است.

فتنه در لبنان

روزنامه الوطن قطر در بخش کاریکاتور روز خود تنش های داخلی در لبنان را به منزله تیغی برنده دانسته که حتی نزدیک شدن به آن هم نتایج خطرناکی داشته و بر شدت اختلافات می افزاید.

معضل آموزش

روزنامه الاتحاد امارت در کاریکاتوری اجتماعی معضل اصلی جهان سوم را مسئله آموزش دانسته است که باعث ایجاد فاصله این کشورها از تحولات و پیشرفت های قرن بیست و یکم شده است.