ایران اسلامی در جنگ تحمیلی ابهت استکبار جهانی را به چالش کشید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، حبیب الله دهمرده ظهر سه شنبه در یادواره شهدای خلبان لرستان در محل سالن شهید آوینی مجتمع فرهنگی هنری ارشاد اظهار داشت: امروز نظام جمهوری اسلامی در همه ابعاد به عنوان مدلی موفق در همه دنیا مطرح است.

دهمرده انقلاب اسلامی را الگویی برای همه آزادی خواهان دنیا دانست و بیان داشت: امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار قرار دارد که این امر مرهون رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.

وی به عوامل موفقیت ایران در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و یادآور شد: ایثار و فداکاری رزمندگان اسلام در این دوران از جمله این عوامل بود.

استاندار لرستان حضور مقتدرانه هوانیروز را از جمله عوامل موفقیت در دوران دفاع مقدس دانست و بیان داشت: باید در راستای معرفی رشادتها و دلاورمردیهای شهدا به ویژه شهدای خلبان تلاش بیشتری صورت گیرد.

دهمرده با تاکید بر ضرورت معرفی شهدا به نسل جوان کشورمان، بیان داشت: برای معرفی شهدا به ویژه شهدای خلبان لرستان باید سرمایه گذاری بیشتری شود.

مدیر کل بنیاد شهید انقلاب اسلامی استان لرستان نیز به تقدیم شش هزار و 200 شهید در راه آرمانهای انقلاب و نظام در این استان اشاره کرد و گفت: همچنین این استان بیش از 15 هزار جانباز را نیز در این راه تقدیم کرده است.

محمد رضا رجایی با اشاره به نبرد شجاعانه رزمندگان لرستانی در دوران جنگ تحمیلی، به برخی اهداف برگزاری یادواره شهدای خلبان لرستان اشاره کرد و گفت: تجلیل و بزرگداشت یاد و خاطره این شهدا و معرفی آنان به نسل جوان از جمله اهداف برگزاری این یادواره بوده است.