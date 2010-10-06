شش فیلم‌ ایرانی در جشنواره القصبه حضور دارند

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های "حیران" شالیزه عارف پور، "مردی که گیلاس‌هایش را خورد" پیمان حقانی، "همه مادران من" ابراهیم سعیدی، "ملف گند" محمود رمانی، "شهر من پیتزا" علا محسنی و "طلب خیر" محمد صادق جعفری در پنجمین جشنواره بین المللی القصبه به نمایش در می‌آید.

این رویداد از تاریخ هفتم تا 18 اکتبر (15 تا 26 مهرماه ) در شهر رام الله برگزار می‌شود. این جشنواره با بخش‌های مستند، کوتاه و آثار بلند سینمایی با فیلم "میرال" از کشور فرانسه افتتاح می‌شود.

پنجمین دوره جشنواره بین‌المللی القصبه باحمایت وزارت فرهنگ فلسطین و اتحادیه اروپا و با حضور جمعی از هنرمندان از سراسر دنیا برگزار می‌شود.