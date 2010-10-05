مدیران کلاهشان را دودستی بگیرند / معارفه ای که تودیع نداشت

به گزارش خبرنگار مهر درکرج، مراسم معارفه دو مدیرکل راه در استان البرز در حالی انجام شد که نگاههای پرسشگر زیادی معطوف جایگاه سخنرانان بود تا بالاخره مشخص شود پس از سانحه مرگبار عوارضی کرج و کشته شدن 14 نفر از هموطنان و نیز مجروحیت 31 نفر بالاخره چه کسی در حوزه راه و ترابری مقصر این حادثه بوده است.

با این نگاه خبرنگاران زیادی نیز برای گرفتن پاسخ پرسشهای خود در جلسه حضور داشتند که در ابتدا با قسمت اول سخنرانی سرپرست استانداری البرز غافلگیر شدند.

عیسی فرهادی دراین مراسم با اشاره به شهادت حضرت امام جعفرصادق(ع) به بیان احادیثی ازاین حضرت پرداخت و با ورود به فضای توصیه اخلاقی فضای پر حاشیه جلسه معارفه به را پرحاشیه تر کرد.

نکته قابل توجه در میان این بخش از صحبتهای فرهادی، توصیه وی به مدیران در چند بخش گشاده رویی، دل مهربان، زبان نرم، بخشندگی و گشادگی دست و... بود که به گفته وی مدیران با عمل به این توصیه ها واینکه اگرکلاه خود را دو دستی بگیرند زیرآبشان نمی خورد، گفت مدیران همواره با کارمندان به شیوه فوق رفتار کنند.

پس از استاندار نیز هنگامی که معاون وزیر راه و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل کشور پشت تریبون رفت، وی نیز برای اینکه از قافله فضای نصیحتی در جلسه معارفه عقب نماند اشاره ای به صحبتهای فرهادی کرد و گفت: استاندار جو را عرفانی کردند و باید در همین جا بگویم با اینکه ایشان را تا به حال از نزدیک ندیده و فقط چندین بار تنها تلفنی با وی صحبت کرده بودم امروز به قدری استقبال گرمی از من کردند که احساس کردم 10 سال است وی را می شناسم و این خوشرویی می تواند موجب موفقیت ایشان شود.

وی نیز بر خوشرویی برای نخوردن زیر آب مدیران تاکید کرد و گفت: انسان با خوشرویی و زبان خیلی از کارها را می تواند انجام دهد و اگر کار با نیت درست انجام شود زیرآب زنی نیز کمتر می شود.

افندی زاده تاکید کرد: خوشحالیم که در جلسه امروز تنها معارفه مدیران البرز را داریم و کسی تودیع نمی شود.

تردید حاضرین برای رتبه استان البرز از نظر جمعیتی

وقتی معاون وزیر راه از سوم بودن استان البرز به لحاظ جمعیتی در بین استانهای کشور خبر داد، حاضران در خصوص رتبه سومی استان اظهار نظرهای متفاوتی ارائه دادند و در نهایت مشخص نشد رتبه استان البرز در میان استانهای کشور کجاست؟

افندی زاده همچنین تاکید کرد: همه مدیران کرجی راه و ترابری که در تهران مشغول فعالیت هستند باید به کرج برگردند و در حوزه حمل و نقل حکم تمامی این افراد برای فعالیت در البرز صادر شده است.

البته خوشرویی و تعریف و تمجید آقای معاون وزیر از استاندار به همین جا ختم شد و زمانیکه وی از جایگاه سخنران پایین آمد فرهادی که قرار نبود دیگر سخنرانی کند به پشت تریبون رفت و با تاکید بر حضور رسانه ها در جلسه برای روشن شدن مساله تصادف عوارضی توضیحاتی داد و همچنان بر کوتاهی وزارت راه در جمع آوری عوارضی کرج تاکید کرد.

این صحبتهای فرهادی در حالی بود که افندی زاده با صراحت بیان کرد: در دولت اسلامی وزرات راه را مقصر حادثه ای اعلام کرده اند که این اتهام صحیح نیست و وزارت راه در حادثه فوق مقصر نبوده است.

در پایان جلسه فوق معاون وزیر راه در پاسخ به سئوال خبرنگاران مبنی بر تصادف عوارضی گفت: حرفی ندارم و حاضر نشد در این خصوص صحبتی کند.