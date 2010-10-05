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۱۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۵

دادستان کرمانشاه:

تعامل پلیس و مردم باید بیش از پیش افزایش یابد

تعامل پلیس و مردم باید بیش از پیش افزایش یابد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه گفت: باید تعامل پلیس و مردم بیش از پیش افزایش یابد که در واقع این حسن رابطه به نفع دو طرف تعامل است.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی ملکی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، نیروی انتظامی را پیشقراول انتظام اجتماعی دانست و اظهارداشت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از مردمی ترین و نجیب ترین نیروهای انتظام بخش دنیا به شمار می رود.

وی افزود: اجرای قانون و عدالت تحکیم نظام و استقرار امنیت از اهم ارکان اجتماعی و سیاسی است که در کشور ما بخش عمده این وظیفه به عهده نیروی انتظامی نهاده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، پلیس را ضامن نظم و امنیت عمومی دانست و گفت: می دانیم که امنیت و انتظام اجتماعی از اساسی ترین زیرساخت های رشد و تعالی جامعه است که هیچ جامعه ای نمی تواند بدون آن قدمی در راستای اعتلای خود بردارد.

وی ادامه داد: به نوعی پایه ارتقای فرهنگی، اقتصادی و دیگر شفوق اجتماعی همین امنیت و نظم است لذا باید آحاد مردم با همیاری نیروی خدوم پلیس در ایجاد و حفظ این مقوله از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

وی با اشاره به اینکه امسال هفته نیروی انتظامی با شعار اعتماد شما، پشتوانه اقتدار ما، آغاز شده، افزود: این اعتماد هرچه بیشتر شود نتایج بسیار خوبی را متوجه مردم خواهد کرد و باید پذیرفت که پلیس مقتدر بازوی توانمند حسن دفاعی همه مردم در مقابل ناامنی های پنهان و آشکار جامعه است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با ابراز رضایت از سطح همکاری های این نیرو با دستگاه قضایی استان، اظهار امیدواری کرد که این همکاری ها به بالاترین سطح خود رسیده و پلیس و دستگاه قضایی با هم افزایی لازم، سایبان امن اجتماع آنانی باشند که مورد اجحاف و تعدی قرار گرفته اند.

کد مطلب 1164738

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