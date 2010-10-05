تعامل پلیس و مردم باید بیش از پیش افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، مجتبی ملکی بعداز ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران، نیروی انتظامی را پیشقراول انتظام اجتماعی دانست و اظهارداشت: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از مردمی ترین و نجیب ترین نیروهای انتظام بخش دنیا به شمار می رود.

وی افزود: اجرای قانون و عدالت تحکیم نظام و استقرار امنیت از اهم ارکان اجتماعی و سیاسی است که در کشور ما بخش عمده این وظیفه به عهده نیروی انتظامی نهاده شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، پلیس را ضامن نظم و امنیت عمومی دانست و گفت: می دانیم که امنیت و انتظام اجتماعی از اساسی ترین زیرساخت های رشد و تعالی جامعه است که هیچ جامعه ای نمی تواند بدون آن قدمی در راستای اعتلای خود بردارد.

وی ادامه داد: به نوعی پایه ارتقای فرهنگی، اقتصادی و دیگر شفوق اجتماعی همین امنیت و نظم است لذا باید آحاد مردم با همیاری نیروی خدوم پلیس در ایجاد و حفظ این مقوله از هیچ تلاشی دریغ نورزند.

وی با اشاره به اینکه امسال هفته نیروی انتظامی با شعار اعتماد شما، پشتوانه اقتدار ما، آغاز شده، افزود: این اعتماد هرچه بیشتر شود نتایج بسیار خوبی را متوجه مردم خواهد کرد و باید پذیرفت که پلیس مقتدر بازوی توانمند حسن دفاعی همه مردم در مقابل ناامنی های پنهان و آشکار جامعه است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه با ابراز رضایت از سطح همکاری های این نیرو با دستگاه قضایی استان، اظهار امیدواری کرد که این همکاری ها به بالاترین سطح خود رسیده و پلیس و دستگاه قضایی با هم افزایی لازم، سایبان امن اجتماع آنانی باشند که مورد اجحاف و تعدی قرار گرفته اند.