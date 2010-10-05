سازمان فناوری اطلاعات ساری عضو کارگروه تخصصی نرم افزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، شبنم محمودی مدیرعامل سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری ساری ظهر سه شنبه در حاشیه بازدید شهردار ساری از این سازمان ، خدمات ارائه شده توسط این سازمان را فراتر از شهرداری و سازمانهای تابعه دانست و خاطرنشان کرد: سازمان فاوا طی سال جاری ضمن عقد قرار داد با چند شهرداری استان، به ارائه خدمات نرم افزاری و پشتیبانی می پردازد.

وی حرکت به سوی شهر و شهروند الکترونیک را برای جامعه کنونی امری اجتناب ناپذیر و ضروری دانست و گفت: امروزه ارائه خدمات شهری از طریق فضاهای مجازی با توجه به وسعت و جمعیت شهرها ضروری و لازم الاجرا است تا از این طریق ضمن اجرای دقیق کارها از مراجعات حضوری شهروندان و درگیری آنها در بوروکراسی های اداری کاسته شود.

محمودی از عضویت این سازمان در کارگروه تخصصی نرم افزار دفتر آمار و فن آوری اطلاعات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور خبر داد.

وی افزود: از دیگر دست آوردها و موفقیت های این سازمان در طی سال جاری، عضویت در این کارگروه با هدف نظارت و بررسی کلیه ی نرم افزار های مدیریت شهری ارائه شده که این مهم بر اساس عملکرد موفق یک ساله ی اخیر سازمان فاوا بدست آمده است.



سید علی حجازی ، شهردار ساری نیز با تبیین جایگاه سازمان فاوا در بین دیگر سازمان های تابعه شهرداری، گفت: سازمان فاوا با برخورداری از نیروهای متخصص و توانمند به ایجاد زیرساخت های لازم در راستای تحقق شهر الکترونیک می پردازد.

وی خدمات رسانی اینترنتی شهرداری، شفاف سازی، اطلاع رسانی و تبادلات اطلاعات در کوتاه ترین زمان ممکن را با توجه به نیاز روز جامعه از مهمترین برنامه های سازمان فاوا دانست.

حجازی اظهار داشت: از دیگر برنامه ها و اهداف این سازمان، فراهم نمودن امکانات و زیرساخت ها برای تشکیل شبکه های اطلاع رسانی، ایجاد بانک های اطلاعاتی و هدایت و نظارت بر فعالیت های شهرداری و کلیه مناطق، نواحی و سازمان های مربوطه در زمینه فن آوری اطلاعات و ارتباطات می باشد.

شهردار مرکز مازندران از همگام شدن شهرداری ساری با تکنولوژی های نوین خبر داد و افزود: برنامه ریزی جهت پرداخت الکترونیکی قبوض شهرداری، تست و راه اندازی چندین وب سایت و نرم افزار های مدیریت شهری و شهرسازی و اجرای سیستم مانیتورینگ پروژه های شهرداری که کمک شایانی به بنده در نظارت هرچه بهتر این پروژه ها می کنند از جمله اقدامات مهم این سازمان در شش ماهه اول سال جاری بوده است.