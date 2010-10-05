فراغی شاعر بلندآوازه ترکمن و ایران است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید محمد حسینی ظهر سه شنبه در سفر به شهرستان کلاله گفت: فرهنگ مردم ترکمن غنی و عالیست و نشان از فرهنگ بالای مردم استان و منطقه است.

وی اظهار داشت: مردم منطقه بسیار قدردان و با روحیه خوب به صورت مسالمت آمیز در کنار هم بسر می برند و با گلستان رنگین کمان ایران اسلامی است.

وی با اشاره به بازدید از شهرک فراغی گفت: مردم منطقه با وجود قومیتهای مختلف با یکدیگر در تعامل هستند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به بازدید از مناطق مختلف شهرستان اشاره کرد و گفت: نبود آب شرب و نداشتن راه ارتباطی مناسب از جمله مشکلاتی است که برخی اهالی به آن اشاره کردند.

تالار بزرگ گرگان سال 90 تکمیل می شود

سید محمد حسینی به ساخت سالن دو هزار نفری فرهنگی گرگان اشاره کرد و افزود: در این سفر بودجه ای برای این طرح در نظر گرفته می شود و امیدواریم تا پایان سال آینده تکمیل شود.

وی ساخت تالار بزرگ گرگان را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: این طرح با اختصاص سالانه 10 میلیارد ریال بزودی قابل بهره برداری نمی شود و در سال آینده کل بودجه آن تامین می شود.