عمر ناوگان اتوبوسرانی کشور به زیر 12 سال رسیده است

ه گزارش خبرنگار مهر در کرج، شهریار افندی زاده ظهر سه شنبه در مراسم معارفه دو مدیرکل در حوزه راه استان البرز اظهار داشت: سالی هزار و 500 کیلومتر راه به مجموعه راه های کشور افزوده می شود و در این راستا توسعه ناوگان حمل و نقل هوایی و ریلی نیز ضروری است که خوشحالیم در استان البرز و با حمایت استانداری به این موضوع اهمیت داده شده است.

وی افزود: تلاش شد با توجه به اهمیت این استان در حوزه حمل و نقل مدیران باتجربه ای عهده دار مسئولیت شوند که بتوانند ضمن استفاده از تجربیات خود از اثرگذاری بالا نیز برخوردار باشند.

90 درصد جابجایی کالا و مسافر از طریق جاده ها صورت می گیرد

این مسئول خاطرنشان کرد: امروزه 90 درصد جابجایی کالا و مسافر از طریق جاده ها صورت می گیرد، همچنین با توجه به اینکه جابجایی حمل و نقل جاده ای به طور کامل غیردولتی است امروز در بخش جابجایی مسافر رشد چشمگیری صورت گرفته و با استفاده از تجهیزات نو و تجهیز اتوبوسها گاهی مردم بین استفاده از قطار و اتوبوس تردید می کنند و در همین راستا ناوگان فعلی ناوگان نو و با کیفیتی است که عمر اتوبوسهای آن کمتراز 12 سال استت.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ در توسعه راه های کشور مشکل حریم است،‌به گونه ای که گاهی تا چندین برابر سرمایه ساخت راه صرف آزادسازی و خرید تملک راه ها می شود که این مسئله از سرعت توسعه راهها نیز می کاهد.