فریدون معینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد عملکرد تیم جوانان ایران در بازی نخست مقابل کره جنوبی گفت: نمی دانم چه اتفاقی افتاده که آنها با استرس بازی می کردند و نتوانستند مقابل کره جنوبی واقعی خود را به نمایش بگذارند قطعا اگر در جریان مسابقه همانند 20 دقیقه نیمه نخست عملکرد خوبی داشتند، می‌توانستند در این دیدار به پیروزی دست یابند.

وی با بیان اینکه جوانان ایران شروع خوبی داشتند و در دقایق نخست به خوبی بازی را اداره کردند گفت: قطعا اگر از موقعیت های بدست آمده دردقایق ابتدایی و سایر دقایق مسابقه بهتر استفاده می کردند می‌توانستند نتیجه دلخواه را برابر کره کسب کنند اما از دست رفتن این فرصت ها باعث شد تیم کره به تدریج بر بازی مسلط شده و از نقاط ضعف ایران برای رسیدن به گلهای برتری استفاده کنند.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در مورد نقاط ضعف ایران در بازی کره اظهار داشت: انسجام تیمی و هماهنگی لازم در خط دفاع خصوصا پوشش کناره های زمین در تیم ایران به خوبی انجام نمی شد و این مسئله فرصت را از در اختیار کره ای ها قرار داد تا از کناره ها خطرات زیادی را روی دروازه ایران ایجاد کنند.

وی با تاکید بر اینکه این بازی 10 درصد توانایی جوانان هم نبود اضافه کرد: علی دوستی شب و روزش را روی این تیم گذاشته و با تعصب خاص کارش را پیش می برد در این شرایط ما هم توقع بیشتری از این تیم داشتیم اما بسیار امیدواریم آنها در بازی با استرالیا توانایی خود را به نمایش گذاشته تا در این دیدار هم مثل روزهایی که اوکراین قهرمان اروپا را شکست دادند به پیروزی دست یافته و شانس صعودشان به مرحله بعد را از افزایش دهند.

معینی اضافه کرد: با روحیه ای که از علی دوستی و کادر فنی تیم جوانان سراغ دارم تنها می توانند تیم را از لحاظ روحی روانی به شرایط مطلوب بازگردانده و تیم ایران باقدرت برابر استرالیا به میدان رفته ونتیجه دلخواه که همان پیروزی است را کسب کنند.

وی در مورد مشکلاتی که برای پیراهن های تیم ایران پیش آمد گفت: ما فرم ابتدایی50 نفره را برای ای اف سی ارسال کردیم و آنها پس از ثبت ابتدایی برای تایید نهایی آن را برای ما ارسال کردند که ما هم آن لیست را با شماره بازیکنان دوباره برایشان فرستادیم. نمی دانم در این بین چه اتفاقی افتاد که شرکت تولید کننده این پیراهن ها در درج شماره بازیکنان دچار اشتباه شد.

وی در مورد اینکه ای اف سی حتی قصد برگزار نشدن این بازی را داشت تاکید کرد: ما باید قوانین ای اف سی را رعایت کنیم اما ما بازیکنانمان را با شماره های صحیح رجیستر کردیم نمی دانم مشکل کار کجا بود اما هماهنگی های لازم را انجام دادیم واین مشکل برای بازی با استرالیا به طور کامل برطرف شد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال در پایان گفت: این مشکل پیراهن پیش از دیدار با کره جنوبی روی روحیه بازیکنان هم تاثیر گذاشته بود و باعث شد تا تمرکز آنها به هم بریزد. آنها اگر با مشکل خاصی مواجه نشد در بازی با استرالیا قدرت واقعی خود را به نمایش خواهند گذاشت.