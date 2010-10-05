اعلام آمادگی یونیسف برای کاهش مرگ و میر کودکان در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، پال هولس هوف در مراسم روز جهانی کودک که سه شنبه در ساختمان معاونت سلامت وزارت بهداشت برگزار شد افزود:روز کودک فرصتی است که هر سال برای یک لحظه هم که شده، تامل کنیم و با خود بیندیشیم آیا به عنوان افراد بالغ و بزرگتر، منافع عالی کودکان را در کارهایمان لحاظ می کنیم.

وی اضافه کرد: در مراسمی که یونیسف در روز پایانی اجلاس توسعه سازمان ملل در 31 شهریور 1389 در نیویورک برگزار کرد، کارشناسان و رهبران جهان ضمن تعهد مجدد بر انجام اقدامات عملی، بر اهمیت دسترسی به کودکان ساکن مناطق محروم و دور از دسترس برای دستیابی به اهداف توسعه هزاره همراه با برابری تا سال 2015 میلادی تاکید کردند.

نماینده صندوق کودکان سازمان ملل متحد با اعلام اینکه دستیابی به اهداف توسعه هزاره با تحقق حقوق کودکان برابر است، تاکید کرد: این حقوق آشکارا در پیمان نامه بین المللی حقوق کودک مصوب سال 1989 میلادی آمده اند و 192 کشور جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران آن را تصویب و امضا کرده اند.

هولس هوف با اعلام اینکه جمهوری اسلامی ایران پیشرفت قابل توجهی در زمینه دستیابی به هدف چهارم از اهداف توسعه هزاره یعنی کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال داشته است، اضافه کرد: علیرغم کندی پیشرفت در کاهش مرگ و میر کودکان زیر پنج سال بعد از دهه پیشرفتهای سریع در سالهای 1990 ، کاهش نرخ فعلی مرگ و میر کودکان از 31 در هر 1000 مرگ به 24 امکان پذیر است و این به معنای آن است که ایران در مسیر دستیابی به هدف چهارم از اهداف توسعه هزاره قرار دارد.

وی افزود: هدف نهایی جلوگیری از وقوع کلیه مرگ و میر های قابل پیشگیری در میان کودکان است، به خصوص کودکانیکه در مناطق محروم و دور از دسترس زندگی می کنند. این امر نیازمند تلاشهای بیشتر برای تسریع پیشرفت در زمینه کاهش مرگ و میر نوزادان( مرگ کودکان بین 0 تا 12 ماه) ، کاهش نابرابریها، استفاده از دادهای تفکیک شده جنسیتی و تمرکز بیشتر بر کودکانی است که از بیماریهای غیرواگیر و به خصوص سوانح و حوادث جان خود را از دست می دهند.

نماینده یونیسف در ایران با اعلام اینکه هدف اصلی یونیسف در ایران همراهی با کشور جمهوری اسلامی ایران در راستای تلاش برای رفع این چالشهاست، تاکید کرد: یونیسف نمی تواند و نمی خواهد مستقلا و به تنهایی برای کودکان کار کند ما صرفا با همکاری تعداد زیادی از شرکای خود کار می کنیم چرا که در نهایت مسوولیت بهبود وضعیت زندگی کودکان ایران فقط و فقط بر عهده دولت ایران و مردم ایران است.

وی تصریح کرد: در این راستا، یونیسف از ادامه تلاشهای مشترک بر پایه دیدگاهی یکپارچه از وضعیت رفاه کودکان و با مشارکت کلیه سازمانها و بخشهای مربوط استقبال می کند.