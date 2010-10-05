دلار تا 1100 تومان هم جای افزایش دارد/ ادبیات اقتصاد دستوری نیست

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی آل اسحاق در جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران با اشاره به اتفاقات اخیر بازار ارز گفت: از ابتدا بازار ارز با سیاست های تثبیت قیمت سازگاری نداشته و این سیاست نه تنها در مورد نرخ ارز بلکه در همه امور آفت به شمار می رود که اگر چه مقطعی با نیت خالصانه صورت گرفته است ولی تبعات جبران ناپذیری را برای اقتصاد کشور داشته است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: عدم توجه به واقعیت های اقتصادی و تصور اینکه اقتصاد را می توان به صورت دستوری ساماندهی کرد یک تصور غلط است و ادبیات اقتصادی آن را نمی پذیرد چرا که الزامات خاص خود را دارد و با دستور نمی توان آن را به صورت مناسب و منطقی اداره کرد.

وی اظهار داشت: در رابطه با نرخ ارز هم اکنون دو دیدگاه وجود دارد . دیدگاه اول آن است که شرایط غیر مترقبه ای در مجموعه اقتصاد کشور حاکم شود و نظام برنامه ریزی در مورد آن صادق نباشد.

آل اسحاق با تشریح دیدگاه دوم گفت: دیدگاه دوم بیانگر ضرورت تغییرات در مورد نرخ ارز است که باید سکوهایی برای افزایش آن مطرح شود که در آن تورم داخلی و خارجی لحاظ شده و مباحثی نظیر مدیریت واردات نیز مد نظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: برخی اعتقاد دارند هم اکنون بهترین شرایط برای مدیریت تغییر نرخ ارز است چرا که بازار ارز در چند روز گذشته دچار نوسان شده بود اما مدیریت شد.

آل اسحاق اظهار داشت: در هر دو دیدگاه افراط و تفریط وجود دارد اما این طور احساس می شود دولت توانایی کنترل چنین شرایطی را دارد و دورنمای کار نیز نشان می دهد اگر نرخ ارز افزایش یابد دولت قدرت هدایت، کنترل و نظم بخشی به این جریان را خواهد داشت البته این حادثه مدیریت ویژه را می طلبد که امید است در اسرع وقت انجام شود.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران تاکید کرد: به نظر می رسد نرخ ارز باید یک پله بالا رود چرا که اگر قرار است تولید صادرات محور رونق یابد باید نظام تثبیت نرخ ارز برداشته شود.

وی به انجام بررسی های کارشناسی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که نرخ دلار می تواند به 1060 یا 1070 تومان برسد اما به نظر می رسد افزایش نرخ دلار تا 1100 تومان نیز امکان پذیر است.

وی به موضوع هدفمند کردن یارانه ها اشاره کرد و گفت: دولت عزم خود را جزم کرده تا این قانون را انجام دهد و البته نباید اجازه داد که برخوردهای سیاسی با آن صورت گیرد.

آل اسحاق گفت: البته اجرای این قانون تبعاتی بر بخش تولید و معیشت مردم دارد که به نظر می رسد دولت تبعات آن بر معیشت مردم را ساماندهی کرده است اما ما نگران بخش تولید هستیم.

وی در پایان با اشاره به ایجاد کمیته مقابله با تحریم گفت: این کمیته مورد استقبال واقع شده و روزانه مشکلات بسیاری از تجار و بازرگانان را بررسی می کند.