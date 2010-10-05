به گزارش خبرنگار مهر در کرج، طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، با بررسی پایش محیط کسب و کار در مرداد ماه 1389 از میان 20 دستگاه حکومتی ارائه خدمات به تولیدکنندگان ایرانی، سازمان استاندارد به همراه اتاق بازرگانی و گمرک ایران دارای بهترین عملکرد بوده اند.

طبق این گزارش، بانکهای دولتی، سازمان امور مالیاتی و سازمان تامین اجتماعی از نظر تشکلهای تولیدی در مرداد 89 بدترین عملکرد را داشته اند.

بی تعهدی به پرداخت بموقع بدهی به پیمانکاران یک عامل محدودکننده است

از نظر دست اندرکاران تشکلهای سراسری تولیدی و سرمایه گذاری در ایران، بی تعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران سخت ترین و مشکلترین عامل محدودکننده مدیریت بنگاه های تولیدی در کشور به شمار می رود.

گزارشهای محیط کسب و کار توسط این مرکز با نظرخواهی از اتاقهای بازرگانی، خانه های صنعت و معدن، شوراهای اصناف، انجمن مدیران صنایع و شوراهای کارفرمایی در سراسر کشور تهیه می شود.

22 عامل موثر تحت عنوان "محیط کسب و کار" شناسایی شد

این گزارشها 22 عامل موثر بر اداره بنگاه های تولیدی در ایران را تحت عنوان "محیط کسب و کار" شناسایی کرده و وضعیت هر کدام را نسبت به حالت ایده آل آنها به طور دوره ای مورد بررسی و سنجش قرار می دهد.

تهیه این گزارشها از خردادماه سال جاری در گروه مطالعات محیط کسب و کار در مرکز پژوهشهای مجلس آغاز شده است.

در مردادماه چندین مانع تولید و سرمایه گذاری وجود داشت

همچنین این گزارشها نشان می دهد در مردادماه پس از مطالبات معوق تولید کنندگان از دولت، دریافت تسهیلات از بانکها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی و نیز نرخ بالای بیمه نیروی انسانی، مشکلترین موانع تولید و سرمایه گذاری در ایران بوده است.

این درحالیست که در گزارشهای گذشته محیط کسب و کار، مشکل دریافت تسهیلات از بانکها همواره مهمترین مانع تولید در ایران ارزیابی و معرفی شده بود.

بی تعهدی به پرداخت بموقع بدهی به پیمانکاران به صدر جدول صعود کرد

در عین حال، گزارش جدید نشان می دهد که "بی تعهدی شرکتها و موسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران" به صدر جدول مشکلات تولید کنندگان ایرانی در مردادماه 89 صعود کرده است.

در گزارش قبلی پایش محیط کسب و کار نیز، "بانکهای دولتی" دارای بدترین عملکرد بوده اند.