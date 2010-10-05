استاد محصص مستشاری خوشنویس به نام قزوینی درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین، آخرین برگ از دفتر استاد ابوالحسن محصص مستشاری امروز ورق خورد و وجود شریف این استاد مسلم خوشنویسی از دریچه عروج به پیشگاه معشوق شتافت.

استاد محصص پس از تحمل یک سال بیماری ناشی از سکته مغزی ساعت پنج بامداد سه شنبه در منزل خود دار فانی را وداع گفت و به دیار باقی شتافت.

در گذشت این استاد مسلم خوشنویسی هنرمندان استان قزوین را داغدار کرد و گروه های محتلف مردم از این ضایعه اندوهگین شدند.

مراسم تشییع این هنرمند خوشنویس چهار شنبه ساعت 13 از مقابل مجتمع فرهنگی و هنری ارشاد واقع در میدان میر عماد قزوین برگزار خواهد شد.

نگاهی به زندگانی استاد محصص مستشاری

استاد محصص به سال 1310 شمسی در شهر قزوین زادگاه میر عماد‌ الحسنی سیفی قزوینی، بزرگ خوشنویس تاریخ خوشنویسی ایران در خانواده‌ای که با فضل و هنر انس و الفتی داشتند دیده به جهان گشود.

این استاد مسلم خوشنویسی دوران کودکی را در فضای پر طراوت اجدادی که سرشار از حرکات منطقی معماری ارزنده و هنر ناب ایران اسلامی بود پشت سرگذاشت و بتدریج در این محیط مساعد مقدمات شکل‌گیری حس زیباپسندی در وجودش تدارک و دریچه‌های ذهنش به سوی افقهای روشن اندیشه و هنر گشوده شد.

در دوران تحصیل وی در دبستان، در نزد نخستین معلّم خطّش مرحوم سید محمد مصلّائی که مردی فاضل، خوش اخلاق، صبور و در کسوت روحانیت بود الفبای شیفتگی هنر اصیل خوشنویسی را فرا گرفت.

اساتید دیگر وی قطعات و آثار خوشنویسی شده هنرمندان بزرگ قدیم بود که در خانه مرحوم نگهداری می‌شد، چه بیشمار شبهائی که با همین قطعات راز و نیاز داشت و پس از طی این احوال به یمن اقبال خوش به محفل درس استاد بزرگ شادروان علی اکبر کاوه که آن زمان در کلاسهای آزاد خوشنویسی هنرهای زیبای کشور تعلیم می‌داد راه یافت و مدت یکسال و نیم از تعلیمات ایشان سود جست و در سال های ۳۱-۱۳۲۹ موفق به دریافت گواهینامه شایستگی هنر خوشنویسی شد.



در سال ۱۳۳۱ بعنوان دبیر هنر دبیرستانهای قزوین به استخدام وزارت آموزش و پرورش درآمد و مدت سی سال در دبیرستانها و دانش سراهای قزوین به تعلیم هنر پرداخت.

استاد محصص در زمان تحصیل در دبیرستان چندین بار در مسابقات خوشنویسی مقام اول را کسب کرد و در مسابقات خوشنویسی دفاع مقدس در سراسر کشور، سال ۱۳۶۷ بین کلیه شرکت کنندگان نیز مقام اول را احرازکرد و لوح تقدیر و جایزه ویژه را هم از وزیر وقت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرد.



در سال ۱۳۷۸ مفتخر به لوح استادی از انجمن خوشنویسان ایران شد و در سال ۱۳۷۹ در مسابقات خوشنویسی مهر در سطح کشور مقام اول را بدست آورد و در همان سال به پاس نیم قرن خدمات فرهنگی و هنری بزرگداشتی از طرف انجمن آثار

فرهنگی ،انجمن خوشنویسان ایران، سازمان میراث فرهنگی و جهانگردی، استانداری قزوین و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار و از نام برده تجلیل شد.



در سال ۱۳۸۱ بعنوان پیش کسوت نمونه ملی کشور در رشته ادبی و هنری انتخاب و به دریافت جایزه ویژه از رئیس جمهور وقت نائل شد.

مرحوم محصص در بیان خاطرات زندگیش می گو.ید: زندگی در حریم هنر و سیر و سلوک در پیچ و تاب ظریف قلم ساحران خوشنویسی در شهری که تا ابد سایه کلک شـــــیرین شهریاران ملک خوشنویسی همچون میرعماد، ملک محمد، میرزا زین‌العابدین عجزنگار، ملک الخطاطین، عمادالکتاب بخصوص در آن موقع که خوشنویسی در این شهر به انحطاط و فراموشی سپرده شده بود می‌طلبید که دوباره احیا شود پس در تب و تاب آرزوی احیای خط، این یادگار ارزشمند هنرهای کهن ایرانی اسلامی بودم تا اینکه بر حسب اتفاق از طرف وزارت فرهنگ و انجمن خوشنویسان ایران برای آزمونی که جهت تشکیل کلاس خوشنویسی در قزوین بعمل آمد شرکت کردم و خطّم به عنوان بهترین نمونه شناخته و انتخاب شد و بدین ترتیب برای گذراندن یک دوره آموزشی تکمیلی در انجمن خوشنویسان ایران به محضر زنده یاد شادروان استاد سید حسین میرخانی استاد ارشد انجمن در آنزمان راه یافتم و مدت دو سال نیزاز تعلیمات ایشان بهره‌مند شدم.

این استاد مسلم هنر خوشنویسی پس از دریافت گواهینامه ممتاز خوشنویسی از طرف انجمن خوشنویسان ایران کلاسی در قزوین دایر کرد( ۱۳۵۴) و در واقع به هدف مقدس و آرزوی بزرگ خود رسید و این تازه آغاز راه بود و شروع مشکلات،

پس به بهای فداکاری و پایمردی و قبول زحمت و از خودگذشتگی، با صبر و حوصله همه چیز را از صفر شروع کرد وکلاسهای خوشنویسی شعبه انجمن خوشنویسان را در قزوین بنیاد نهاد و هر آنچه از عشق هنر آموخته بود، مخلصانه

در اختیار هنرجویان گذاشت.

وی مرکزی را بنا نهاد که تا به امروز خوشنویسان خوبی که بعضی از آنها در شمار خوشنویسان برجسته کشور محسوب می‌شوند تربیت و تحویل جامعه داده است چندانکه شهر قزوین به شهر خوشنویسان لقب گرفته است.

حضور ۱۰۰ خوشنویس ممتاز در این شهر امروز رقم قابل توجهی در مقایسه با سایر استانهای کشور است و آن را مدیون تلاش این هنرمند متعهد و دلسوز می داند.



به پاس همین فداکاریها و کوششها در کنگره خوشنویسان سراسر کشور در شهر ساری سال ۱۳۶۸ از طرف خوشنویسان شهرستانها به عضویت شورای عالی انجمن خوشنویسان ایران انتخاب شد و به مدت چهار دوره، به عضویت شورای

عالی انجمن خوشنویسان ایران در آمد و تا زمان کوچش قریب سی سال سرپرستی انجمن خوشنویسان قزوین را عهده دار یود.



ضمن ۵۰ سال کار خوشنویسی علاقه به جمع‌آوری و نگهداری آثار فرهنگی و هنری اصیل به خصوص آثار خطی بشدت زندگی مادی و معنوی وی را تحت تاثیر قرار داد و در این مدت در حد توان توانست مجموعه‌ای گردآوری کند که گنجینه‌ای ارزشمند است.

ناگفته نماند برای اینکه آثار نفیس گردآوری شده که بالغ بر ۳۰۰ اثر خطی و هنرهای دستی میباشد برای همیشه در این شهر حفظ شود این گنجینه و همچنین خانه اجدادی استاد محصص که از شاهکارهای هنر معماری اصیل ایرانی است طی سه

مرحله به سازمان میراث فرهنگی و موزه قزوین اهدا شد.



از استاد مرحوم ابوالحسن محصص مستشاری هم اکنون سه فرزند(یک دختر و دو پسر) باقی مانده است که هر سه آنها ضمن تحصیلات دانشگاهی از هنر خوشنویسی بهره وافی دارند.

همسر استاد محصص(فاطمه جوادی) که از فرهنگیان با سابقه است به اذعان استاد در زمان حیاتش با فداکاری و تحمل مشکلات موجبات پیشرفت و موفقیت آن مرحوم را فراهم کرده بود.

استاد محصص در سن 79 سالگی به دیار معبود شتافت.

روحش شاد و یادش گرامی