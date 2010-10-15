تشکیل"تعاونیهای فراگیر ملی" کلید خورد

محمد عباسی در گفتگو با مهر در خصوص آخرین اقدامات انجام شده برای ایجاد "تعاونیهای فراگیر ملی" با تاکید بر اینکه این موضوع باید توسط خود مردم دنبال شود به نحوی که هم اکنون نیز در برخی استانها تشکیل شده است، گفت: اما اینکه چه حمایتهایی از آنها می شود در سیاستهای اصل 44 وجود دارد.

وزیر تعاون با بیان این مطلب که قانون اصل 44 برای حمایت از ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی و حمایت از اقشار ضعیف در نظر گرفته تا 30 درصد از درآمد فروش شرکتهای دولتی به تعاونیها اختصاص یابد، اظهار داشت: در هر صورت باید نفت فروخته شود و درآمد آن به بودجه کشور بیاید و سپس به تعاونیها اختصاص پیدا کند.

عباسی ادامه داد: البته تاکنون این کار نشد و بخشی از درآمدها نیز اختصاص پیدا نکرد؛ هرچند در قانون اصل 44 نیز فقط اختصاص 30 درصد عواید ذکر شده و رقمی برای آن اعلام نشده است و ما باید آخر سال ببینیم که 30 درصد چقدر بوده است و از آن چه میزان نقد بوده که بتوان آن را در 4 نقطه ای که یکی از آنها همین تعاونیهای فراگیر ملی است، هزینه کرد.

به گزارش مهر، یکی از مهمترین پیش بینی ها و رویکردهای اصل 44 قانون اساسی در حمایت از توسعه تعاونیها مربوط به ایجاد و راه اندازی تعاونیهای فراگیر ملی است.

هدف اصلی از ایجاد تعاونیهای فراگیر ملی، حمایت از اقشار ضعیف و آسیب پذیر اعلام شده است به نحوی که بتوان از طریق تعاون بخشی از مردم را که امکان حضور در اقتصاد ندارند را مورد حمایت و پشتیبانی قرار داد.

همچنین مقرر شده است 70 درصد از سهام تعاونیهای فراگیر ملی به دهکهای اول تا دوم اختصاص داده شود و مردم دیگر نیز بتوانند از 30 درصد دیگر ظرفیت این تعاونیها برای حضور در اقتصاد استفاده کنند.

قانونگذار از طریق واگذاری 30 درصد از سهام تعاونیهای فراگیر ملی به اقشار مختلف و سرمایه گذاران، به دنبال وارد کردن دانش، سرمایه ها و توانمندی افرادی است که بتوانند مدیریت و هدایت تعاونیهای فراگیر ملی را بر عهده گیرند. به عبارت دیگر، تعاونیهای فراگیر ملی در استانهای مختلف کشور وظیفه فقرزدایی را بر عهده خواهند داشت.