بازیکنان تیم ملی در هتل بدنسازی کردند/ نکونام و شجاعی غایب بودند

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای تیم ملی فوتبال کشورمان که در شهر ابوظبی بسر می برند، ظهر امروز سه شنبه به وقت محلی در سالن بدنسازی هتل "روتانا پارک" زیر نظر کادر فنی به کار با دستگاه‌های بدنسازی پرداختند.

براساس این گزارش در ابتدای این تمرین افشین قطبی سرمربی تیم ملی درباره بازی با برزیل برای بازیکنان تیم ملی ایران صحبت کرد و سپس طبق برنامه تنظیمی کادرفنی، بازیکنان زیرنظر مربیان به کار سبک بدنسازی پرداختند. نکونام و شجاعی که بامداد امروز به ابوظبی رسیده‌اند، در برنامه امروز حضور نداشته و استراحت کردند.

نخستین تمرین تیم ملی فوتبال ایران تا پیش از دیدار با برزیل ساعت 18 امروز در یکی از زمین‌های تمرین ورزشگاه اصلی ابوظبی انجام می شود.

تیم ملی فوتبال کشورمان خود را برای دیدار تدارکاتی روز 15 مهرماه مقابل برزیل آماده می کند.