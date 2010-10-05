به گزارش روابط عمومی دفتر هنرهای تجسمی، در این جلسه نحوه برگزاری دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران و مشارکت انجمن عکاسان ایران در برگزاری دوسالانه مورد بحث و گفت و گو قرار گرفت.

در این جلسه که با حضور فرزاد هاشمی، افشین شاهرودی، اسماعیل عباسی و مسعود زنده روح کرمانی از اعضای هیات مدیره انجمن، محمود شالویی مدیر کل دفتر هنرهای تجسمی، عبدالرحیم سیاهکارزاده مدیر موسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر و علیرضا کریمی صارمی برگزار شد، درباره زمان برگزاری دوسالانه در اواخر سال جاری یا اوایل سال آینده نیز بحث و مقرر شد که در جلسه شورای سیاستگذاری دوسالانه درباره آن تصمیم گیری شود.

دبیر دوازدهمین دوسالانه ملی عکس ایران اسماعیل عباسی است که سال گذشته به عنوان دبیر این دوره دوسالانه منصوب شد.افشین شاهرودی، فرهاد سلیمانی، اسماعیل عباسی، عباس میرهاشمی، محمد مهدی رحیمیان، علیرضا کریمی صارمی و مسعود زنده روح کرمانی اعضای شورای سیاستگذاری این دوسالانه هستند.

