ایران ظرفیت ابرقدرت منطقه ای را دارد/ غرب با آتش بازی نخواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، "آندری میلوزوروف" تحلیلگر روسی در مقاله ای تحت عنوان "ابرقدرت منطقه ای برای بازی بزرگ آماده میشود" در پایگاه اطلاع رسانی "اوترو" می نویسد: هرچه تحریمهای سازمان ملل و ایالات متحده علیه ایران شدیدتر میشود، رهبران ایران با اعتماد به نفس بیشتری اظهار نظر میکنند. تهران اعتقاد و یقین دارد که غرب در خلیج فارس با آتش بازی نخواهد کرد. ایران خود را ابرقدرت انرژی می داند.
این نویسنده روس در ادامه می نویسد: مدتی پیش محمود احمدینژاد رئیس جمهور ایران در نیویورک اهمیت کشور خود را برابر با اهمیت ایالات متحده دانست، ولی ایالات متحده از عهده حل و فصل مسائل حائز اهمیت جهانی بر نیامده و لذا تنها ایران باقی مانده است که به برکت سیاست صلح، دوستی و عدالت از شناسایی بیشتر جهانی برخوردار شود. در این شرایط واشنگتن از برنامه هسته ای ایران فقط به عنوان یک بهانه استفاده میکند، آمریکا میداند که ایران تلاش نمیکند صاحب سلاحهای هسته ای شود و فقط سعی میکند یگانه رقیب جهانی خود را سرکوب کند. کارشناسان خاطرنشان میکنند که ایران جدیداً نفوذ منطقه ای خود را به طور قابل توجهی گسترش داده است.
در ادامه این مطلب آمده است: هدف دولت ایران، هدایت کردن روابط اقتصادی کشور خود به سمت کشورهایی است که از رژیم تحریمهای آمریکایی حمایت نمیکنند. در سال 2009 چین، روسیه، هند، ترکیه، کره جنوبی، امارات متحده عربی و جمهوری آفریقای جنوبی، بزرگ ترین شرکای بازرگانی و اقتصادی ایران بودند. سهم جمعی آنها در تبادلات بازرگانی خارجی ایران تقریباً به 50 درصد رسید. در عین حال سهم کشورهای اتحادیه اروپا در تجارت با ایران (که طرفدار تحریمهای آمریکایی هستند) کاهش یافته است.
آندری میلوزوروف در ادامه یادداشت خود برای سایت اوترو آورده است: ایران برای کشورهایی اهمیت خاصی قایل است که با آنها روابط انرژتیک توسعه میدهد. قبل از همه باید به چین اشاره کرد که طبق برآوردهای ایرانی، در بخش نفت و گاز ایران حدود 40 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. ترکیه، شریک مهم انرژتیک ایران است که از ایران گاز میخرد و به بازارهای اتحادیه اروپا دسترسی دارد. سال گذشته تهران و آنکارا یک موافقتنامه راهبردی درباره ترانزیت گاز ایرانی به اروپا امضا کردند. در ماه جولای سال جاری دو کشور درباره ساخت خط لوله 600 کیلومتری بین ایران و ترکیه توافق کردند که باید به گسترش صادرات گاز ایرانی کمک کند. طرح مشترک ساخت خط لوله انتقال گاز از ایران به پاکستان نیز برنامهریزی شده است. دو کشور در ماه ژوئن در این مورد موافقتنامه 7.5 میلیارد دلاری امضا کردند. تقریباً همزمان با آن، توافق گازی با ترکمنستان حاصل شد ولی این دفعه ایران وارد کننده گاز برای استانهای شمالی خود میباشد. ممکن است در آینده موضوع ترانزیت نیز مطرح شود.
در بخش دیگری از مطلب سات اوترا آمده است: تهران همچنین تأکید کرد که مایل است خط لوله انتقال نفت بین جمهوری آذربایجان و خلیج فارس را بسازد. ایران درصدد است خط لوله ایران- ارمنستان را تا گرجستان تمدید کند و احتمالاً به اروپای شرقی ببرد. ایران در مناطق دیگر هم شرکای بازرگانی دارد که یکی از آنها ونزوئلا است. تهران و کاراکاس بر اساس رویارویی با ایالات متحده ائتلاف انرژتیک تشکیل میدهند. طرفین درباره ایجاد شرکت مشترک نفتی و گازی توافق میکنند که باید به اکتشاف و توسعه میادین آینده دار بپردازد.بنا بر این، ایران به صورت مصرانه همه برگهای برنده انرژتیک را برای شرکت در بازی بزرگ به دست میآورد. این کشور که از ذخایر بزرگ نفت و گاز برخوردار است، میخواهد میادین نفتی و گازی کشورهای دیگر و جریانهای ترانزیتی انرژتیک را کنترل کند. مسیر نفتی دریایی از خلیج فارس، در تیررس نیروهای ایرانی مستقر در سواحل و ناوهای در حال تردد در تنگه هرمز قرار دارد. در آینده بخش عمده نفت خزر و گاز آسیای مرکزی میتواند از طریق ایران صادر می شود. این پایه خوبی برای ایجاد یک قدرت بزرگ منطقهای است.
در پایان این مطلب آمده است: تهران از احتمال توسل غرب به زور نظامی نمیترسد. علت این، کنترل نبض تنگه هرمز است. هرگونه عملیات جنگی یا حتی تدارکات جنگی در این منطقه میتواند به قدری بازار جهانی نفت را بی ثبات بکند که همه بحرانهای انرژی قبلی در مقایسه با بحران جدید رنگ خواهند باخت. به نظر میآید که ایران از توان نظامی کافی برای مسدود کردن کامل این تنگه برخوردار است. نیروگاه اتمی بوشهر هم در ساحل خلیج فارس واقع شده است که تهران وجود این نیروگاه را به عنوان ضمانت عدم وقوع ضربات نقطه ای تلقی میکند.
یک نویسنده روسی با اشاره به ظرفیت های ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای می نویسد: جمهوری اسلامی می تواند با برخورداری از فاکتور انرژی به یک ابرقدرت منطقه ای تبدیل شده و آسیب پذیری خود را کمتر کند.
به گزارش خبرگزاری مهر، "آندری میلوزوروف" تحلیلگر روسی در مقاله ای تحت عنوان "ابرقدرت منطقه ای برای بازی بزرگ آماده میشود" در پایگاه اطلاع رسانی "اوترو" می نویسد: هرچه تحریمهای سازمان ملل و ایالات متحده علیه ایران شدیدتر میشود، رهبران ایران با اعتماد به نفس بیشتری اظهار نظر میکنند. تهران اعتقاد و یقین دارد که غرب در خلیج فارس با آتش بازی نخواهد کرد. ایران خود را ابرقدرت انرژی می داند.
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