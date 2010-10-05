ترافیک شهرهای مازندران بسیار طاقت فرساست

به گزارش خبرنگار مهر، سید عیسی هاشمی حیدری ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از شهروندان قانونمند و نمونه ترافیکی مازندران گفت: تمام مقوله ها در جوامع به امنیت گره می خورد و حافظان امنیت جوامع شهری به درستی در این مسیر انجام وظیفه می کنند.

وی با اشاره به اینکه باید بتوانیم فرهنگ شهروند نمونه را به بدنه جامعه منتقل کنیم افزود: به ویژه در زمان حاضر که نیازهای جامعه متفاوت شده ، نوع و الگوی زندگی تغییر کرده بحث ترافیک باید از موضوع های مورد اساسی باشد.

هاشمی خاطرنشان کرد: معتقدم بحث ترافیک را جز با نهادینه کردن فرهنگ درست ترافیک در جامعه ، نمی توان برطرف کرد.

وی یادآور شد: امروز در مازندران از مشکل ترافیک رنج می بریم و این مسئله امنیت روحی و روانی شهروندان را مورد تهدید قرار داده است.

معاون عمرانی استانداری مازندران با اشاره به اینکه تعداد خودروها و مقاطع طولی و عرضی می تواند از عناصر تاثیرگذار در روند ایجاد ترافیک باشند، تصریح کرد: در مازندران چیزی از نظر سطح معابر کم نداریم و عدم رعایت فرهنگ درست رانندگی و ترافیکی باعث ایجاد ترافیک می شود.

وی با بیان اینکه باید ظرفیت های استان را شناسایی کنیم گفت: میزان نیاز مردم به سفر درون شهری و برون شهری و نحوه استفاده از خودروهای عمومی می تواند از عموامل موثر در ایجاد ترافیک باشد.

هاشمی اظهار داشت: در این راستا تاکنون طرح ضابطه مند ترافیکی که کار اصلی و زیربنایی باشد، صورت نگرفته است.

وی افزود: در مازندران هر شهری باید یک طرح ترافیکی مجزا داشته باشد و فرهنگ صحیح ترافیک رعایت شود.



رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی نیروی انتظامی مازندران در این مراسم گفت: از جمله اقدامات راهنمایی و رانندگی تعیین روز نخست هفته نیروی انتظامی به عنوان روز بدون حادثه بود.

سرهنگ رمضان علی سواد کوهی با اشاره به برگزاری مانور موتور سواران افزود: این مانور با عنوان ایمن برانید ، سالم بمانید برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این مانور را آگاهی رسانی به راکبان موتور سیکلت دانست و یادآور شد: راکبان موتورسیکلت 31 درصد از تلفات رانندگی را تشکیل می دهند.