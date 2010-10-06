به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش مهرجویی که خود مترجم نمایشنامه "درس" نوشته اوژن یونسکو است قصد دارد تا این اثر نمایشی را در بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه ببرد. مهرجویی متولد 17 آذرماه 1318 تهران است و در سال 1344 از دانشگاه UCLA در لسآنجلس آمریکا لیسانس فلسفه گرفت. او بعد از بازگشت به ایران در سال 46 نخستین فیلم سینمایی خود با نام "الماس 33" را ساخت.
مهرجویی در سال 48 با همکاری غلامحسین ساعدی فیلمنامه "گاو" را نوشت و کارگردانی کرد که به عنوان یکی از آثار برجسته تاریخ سینمای ایران به حساب میآید و در جشنوارههای معتبر بینالمللی مطرح شد. وی کارگردانی فیلمهای بسیاری را در کارنامه کاری خود دارد و به عنوان یکی از آغازگران موج نوی سینمای ایران شناخته میشود.
از جمله آثار برجسته و قابل توجه مهرجویی میتوان به فیلمهای "هامون"، "آقای هالو" بر اساس نمایشنامهای از علی نصیریان، "دایره مینا" بر اساس داستانی از غلامحسین ساعدی، "اجاره نشینها"، ، "سارا" بر اساس نمایشنامه "خانه عروسک" هنریک ایبسن، "پری" بر اساس داستان "فرنی و زویی" سلینجر، "مهمان مامان" بر اساس داستانی از هوشنگ مرادی کرمانی و "سنتوری" اشاره کرد.
وی پیش از این قصد داشت که نمایش "کودک مدفون" اثر سام شپارد را در تئاتر ایران به صحنه ببرد که این امر میسر نشد.نمایشنامه "درس" نوشته اوژن یونسکو در سال 1951 نوشته شده و به عنوان یکی از مهمترین آثار یونسکو شناخته شده است. یونسکو در این نمایشنامه به عدم ارتباط و برقراری یک رابطه مفهومی بین انسانها میپردازد. "درس" روایت معلم و شاگردی است که سرانجام معلم به ضرب چاقو شاگردش را به قتل میرساند.
اوژن یونسکو در این نمایشنامه عدم ارتباط بین انسانها و معنا باختگی و پوچی زبان را به رخ میکشد.
داریوش مهرجویی کارگردان برجسته سینمای ایران قصد دارد برای نخستین بار یک تئاتر را کارگردانی کند. او نمایش "درس" نوشته اوژن یونسکو را انتخاب کرده است تا در بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه ببرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، داریوش مهرجویی که خود مترجم نمایشنامه "درس" نوشته اوژن یونسکو است قصد دارد تا این اثر نمایشی را در بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به صحنه ببرد. مهرجویی متولد 17 آذرماه 1318 تهران است و در سال 1344 از دانشگاه UCLA در لسآنجلس آمریکا لیسانس فلسفه گرفت. او بعد از بازگشت به ایران در سال 46 نخستین فیلم سینمایی خود با نام "الماس 33" را ساخت.
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