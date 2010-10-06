دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد اینکه آیا مطالعاتتان را قبل از حضور درکلاس را یادداشت میکنید آیا چیزی پس از کلاس به آنچه در قبل از کلاس نگاشتهاید میافزایید گفت: بطور معمول من اول ترم یک سیلابس درسی به دانشجویانم میدهم و هرجلسه با برنامهای که از پیش مشخص شده بحث را پیش میبرم. به یک معنا طرح بحث یا طرح درسم را قبل از شروع ترم دارم اما رئوس مطالب را برای خودم برخی از مواقع مینویسم و نوشتهای برمیدارم و از آن مهمتر اینکه عموماً و نه همیشه بعد ازکلاس هم یادداشتهایی از مباحثی که در کلاس شده و برای خودم تأمل انگیز بودهاند برمیدارم.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در مورد اینکه چه احساسی به دانشجویی که بسیاراز شما پرسش میکنددارید آیا از پرسش دانشجویان به وجد میآیید هم اظهارداشت: بطور معمول در کلاسهایم دانشجویان زیاد سؤال میکنند. وقتی سؤالها خوب و قوی باشند و کلاس زنده باشد من خیلی لذت میبرم . در فلسفه هم آن چیزی که محوریت دارد و قوام بخش است گفتگو کردن است. اما اگر خیلی سؤال بشود و نظم کلاس بهم بخورد و نتوانم درس را پیش ببرم تذکر میدهم که بگذارید درس تمام شود یا به فلان جا برسیم بعد شما سؤال کنید.
این استاد فلسفه تصریح کرد: بطور معمول کلاسهایم با پرسشهای زیاد دانشجویان همراه است. یک دلیلش این است که من از سؤال کردن استقبال میکنم چرا که در این میان خودم هم چیزی یاد میگیرم یعنی صادقانه بر این باورم که در این تعاملات چیزبیشتری یاد میگیریم.
این محقق حوزه فلسفه اخلاق خاطرنشان کرد: فکر نمیکنم که پرسش دانشجویان زینتی باشد . درپارهای از موارد نیزاگر ندانم میگویم نمیدانم و باید مطالعه و تأمل بیشتری کنم. سؤال کردن بخشی از فرایند انسانی ای است که در آن با هم به حقیقت نزدیکتر میشویم. به همین خاطر سؤال کردن را ارج می نهم.
دباغ در مورد اینکه آیا آثار قلمی شما از تدریسهایتان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیرپذیرفتهاند نیز گفت: بله من هم از گفتگو با همکاران و تعاملات فلسفی که با آنها میکنم استفاده میکنم هم از نکاتی که سرکلاس توسط دانشجویان مطرح میشود. من از این سنخ تعاملات نظری درنقریر و تنسیق مطالب بسیار بهره بردهام.
این محقق و پژوهشگر یادآورشد: من به چند نحو در نوشتن مقالات و کتابهایم از تدریسهایم به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره گرفتهام. به نحو مستقیم این گونه است که دربرخی از موارد با خود دانشجو مقاله مشترک نوشتهام وبه نحوغیر مستقیمش اینطور است که برخی ازآثارم از ایدههایم ضمن تدریس شکل میگیرند. بدین ترتیب که براثر مطرح کردن یک ایده و بحثی درکلاس مسئلهای برایم مسئله شده است سپس روی اینها فکرکردهام و به حدی از پختگی که رسیده آن را دریک مقاله مستقل فلسفی نوشتهام.
این استاد فلسفه تصریح کرد: بطور معمول کلاسهایم با پرسشهای زیاد دانشجویان همراه است. یک دلیلش این است که من از سؤال کردن استقبال میکنم چرا که در این میان خودم هم چیزی یاد میگیرم یعنی صادقانه بر این باورم که در این تعاملات چیزبیشتری یاد میگیریم.
این محقق حوزه فلسفه اخلاق خاطرنشان کرد: فکر نمیکنم که پرسش دانشجویان زینتی باشد . درپارهای از موارد نیزاگر ندانم میگویم نمیدانم و باید مطالعه و تأمل بیشتری کنم. سؤال کردن بخشی از فرایند انسانی ای است که در آن با هم به حقیقت نزدیکتر میشویم. به همین خاطر سؤال کردن را ارج می نهم.
دباغ در مورد اینکه آیا آثار قلمی شما از تدریسهایتان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیرپذیرفتهاند نیز گفت: بله من هم از گفتگو با همکاران و تعاملات فلسفی که با آنها میکنم استفاده میکنم هم از نکاتی که سرکلاس توسط دانشجویان مطرح میشود. من از این سنخ تعاملات نظری درنقریر و تنسیق مطالب بسیار بهره بردهام.
این محقق و پژوهشگر یادآورشد: من به چند نحو در نوشتن مقالات و کتابهایم از تدریسهایم به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره گرفتهام. به نحو مستقیم این گونه است که دربرخی از موارد با خود دانشجو مقاله مشترک نوشتهام وبه نحوغیر مستقیمش اینطور است که برخی ازآثارم از ایدههایم ضمن تدریس شکل میگیرند. بدین ترتیب که براثر مطرح کردن یک ایده و بحثی درکلاس مسئلهای برایم مسئله شده است سپس روی اینها فکرکردهام و به حدی از پختگی که رسیده آن را دریک مقاله مستقل فلسفی نوشتهام.
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