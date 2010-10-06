دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر درمورد این‏که آیا مطالعاتتان را قبل از حضور درکلاس را یادداشت می‏کنید آیا چیزی پس از کلاس به آنچه در قبل از کلاس نگاشته‏اید می‏افزایید گفت: بطور معمول من اول ترم یک سیلابس درسی به دانشجویانم می‏دهم و هرجلسه با برنامه‏ای که از پیش مشخص شده بحث را پیش می‎برم. به یک معنا طرح بحث یا طرح درسم را قبل از شروع ترم دارم اما رئوس مطالب را برای خودم برخی از مواقع می‏نویسم و نوشته‏ای برمی‏دارم و از آن مهمتر این‏که عموماً و نه همیشه بعد ازکلاس هم یادداشتهایی از مباحثی که در کلاس شده و برای خودم تأمل انگیز بوده‏اند برمی‎دارم.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در مورد این‏که چه احساسی به دانشجویی که بسیاراز شما پرسش می‏کنددارید آیا از پرسش دانشجویان به وجد می‏آیید هم اظهارداشت: بطور معمول در کلاسهایم دانشجویان زیاد سؤال می‎کنند. وقتی سؤالها خوب و قوی باشند و کلاس زنده باشد من خیلی لذت می‏برم . در فلسفه هم آن چیزی که محوریت دارد و قوام بخش است گفتگو کردن است. اما اگر خیلی سؤال بشود و نظم کلاس بهم بخورد و نتوانم درس را پیش ببرم تذکر می‎دهم که بگذارید درس تمام شود یا به فلان جا برسیم بعد شما سؤال کنید.



این استاد فلسفه تصریح کرد: بطور معمول کلاسهایم با پرسشهای زیاد دانشجویان همراه است. یک دلیلش این است که من از سؤال کردن استقبال می‏کنم چرا که در این میان خودم هم چیزی یاد می‏گیرم یعنی صادقانه بر این باورم که در این تعاملات چیزبیشتری یاد می‎گیریم.



این محقق حوزه فلسفه اخلاق خاطرنشان کرد: فکر نمی‎کنم که پرسش دانشجویان زینتی باشد . درپاره‏ای از موارد نیزاگر ندانم می‏گویم نمی‏دانم و باید مطالعه و تأمل بیشتری کنم. سؤال کردن بخشی از فرایند انسانی ای است که در آن با هم به حقیقت نزدیکتر می‎شویم. به همین خاطر سؤال کردن را ارج می نهم.



دباغ در مورد این‏که آیا آثار قلمی شما از تدریس‏هایتان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تأثیرپذیرفته‏اند نیز گفت: بله من هم از گفتگو با همکاران و تعاملات فلسفی که با آنها می‎کنم استفاده می‎کنم هم از نکاتی که سرکلاس توسط دانشجویان مطرح می‎شود. من از این سنخ تعاملات نظری درنقریر و تنسیق مطالب بسیار بهره برده‏ام.



این محقق و پژوهشگر یادآورشد: من به چند نحو در نوشتن مقالات و کتابهایم از تدریس‏هایم به طور مستقیم و غیر مستقیم بهره گرفته‎ام. به نحو مستقیم این گونه است که دربرخی از موارد با خود دانشجو مقاله مشترک نوشته‏ام وبه نحوغیر مستقیمش اینطور است که برخی ازآثارم از ایده‏هایم ضمن تدریس شکل می‎گیرند. بدین ترتیب که براثر مطرح کردن یک ایده و بحثی درکلاس مسئله‏ای برایم مسئله شده است سپس روی اینها فکرکرده‌ام و به حدی از پختگی که رسیده آن را دریک مقاله مستقل فلسفی نوشته‏ام.

