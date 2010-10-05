تولید فیلم در بخش منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، مستند طلای کویر از جمله این فیلم‌ هاست که به دو زبان فارسی و انگلیسی است که به معرفی گونه ارزشمند آنغوزه، رویشگاه، بهره‌برداری و خواص آن در استان یزد می‌ پردازد.

مجموعه فیلم‌های مستند جنگلهای استان یزد نیز از دیگر فیلم‌ های ارزشمند تولید شده در عرصه منابع طبیعی است که شامل جنگل‌های بادام و بنه در شهرستان خاتم، جنگلهای سنو در شهرستان طبس و گونه ارزشمند ارس در شهرستان بافق است.

مجموعه 113 قسمتی گیاهان دارویی و صنعتی یزد نیز یکی دیگر از این فیلم‌ های مستند و ارزشمند است که توسط صدا و سیمای استان یزد و با همکاری این اداره کل تولید شده و در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

مجموعه مستندات ارزشمند شامل مستند سیمای کویر، مستند تور بیابان‌نوردی و نیز مستند کمربند سبز یزد از دیگر تولیدات این مجموعه به شمار می‌رود.

نماهنگ منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد همراه با فیلم شرح آثار زیان‌ بار فرسایش بادی و بیابان‌ زایی در استان یزد از دیگر کارهای تولیدی در بخش مستند این اداره است که هم‌ اکنون قابل ارائه به علاقمندان به منابع طبیعی است.