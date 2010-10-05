بهسازی جاده تکاب - ایرانخواه 7.6 میلیارد ریال نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، بهلول عبدی بعد از ظهر سه شنبه در آئین آغاز عملیات بهسازی و آسفالت 10 کیلومتر از محور تکاب - ایرانخواه با هدف کاهش مسافت تکاب با استان کردستان در جنوبی ترین نقطه آذربایجان غربی، افزود: تا کنون عملیات بهسازی و آسفالت 50 کیلومتر از این محور فرعی به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه احداث این مسیر تاثیر بسزایی در افزایش تبادلات تجاری و توسعه اقتصادی منطقه دارد، بیان داشت: با اتمام اجرای این طرح مسیر تکاب به استان کردستان 80 کیلومتر کوتاهتر می شود.

بهره مندی هفت هزار روستایی از راه آسفالت در تکاب

رئیس اداره راه و ترابری تکاب در ادامه از بهره مندی هفت هزار روستایی این شهرستان از راه آسفالته مناسب خبر داد و اظهار داشت: در این راستا بهسازی و آسفالت راه روستایی شیرمرد به طول 500 متر در قالب طرح همت اتمام یافته که با تکمیل احداث و آسفالت این راه روستایی بیش از 526 نفر جمعیت روستایی از راه آسفالته بهره مند می شوند.

عبدی با اشاره به بهره‌برداری از راه روستای طمای به طول چهار کیلومتر طی ماه گذشته، خاطر نشان کرد: با احداث این راه روستایی بیش از 580 نفر جمعیت روستایی از راه مناسب برخوردار شدند که برای آسفالت این راه های روستایی دو میلیارد و 600 میلیون ریال احداث شده و هم اکنون عملیات احداث 30 کیلومتر راه روستایی در حال انجام است.

تَکاب، یکی از شهرستان های جنوب شرقی آذربایجان غربی بوده که با جمعیتی بالغ بر 81 هزار نفر با سه استان زنجان، آذربایجان شرقی و کردستان مرز مشترک دارد.