تعداد مدارس شهر جدید هشتگرد جوابگوی رشد جمعیت نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، عیسی فرهادی بعد از ظهر سه شنبه در اولین اجلاس مشورتی روسای کمیسیونهای فرهنگی، اجتماعی و زیست شهری شوراهای اسلامی شهرهای استان البرز در باشگاه میلاد کرج افزود: شهر جدید هشتگرد از مناطقی است که احداث و افزایش پروژه های مسکن مهر در آن با جدیت دنبال می شود که به دنبال این امر در آینده ای نه چندان دور شاهد افزایش جمعیت این منطقه خواهیم بود.

وی ادامه داد: طی چهار یا پنج سال آینده جمعیت قابل توجهی به این منطقه اضافه می شود و باید از هم اکنون به فکر ایجاد زیرساختهای لازم برای خدمات دهی به این جمعیت در زمینه های مختلف باشیم.

مدرسه سازی یکی از مهمترین نیازها و اولویتها است

این مسئول عنوان کرد: یکی از مهمترین نیازها و اولویتها مدرسه سازی است که این امر باید در شهر جدید هشتگرد با جدیت دنبال شود ضمن اینکه هم اکنون به توجه به آهنگ رشد جمعیت در منطقه یادشده، تعداد قابل توجهی مدرسه کم داریم.

فرهادی گفت: البته لازم است فراهم کردن زیرساختها در همه مناطقی که پروژه های مسکن مهر در آنها احداث می شود، دنبال شود و همه نیازهای احتمالی این مناطق از هم اکنون مشخص شود و برای تامین آنها برنامه ریزی مطلوب انجام دهیم.

فراهم کردن زیرساختهای فرهنگی از مهمترین اولویتها است

وی خاطرنشان کرد: فراهم کردن زیرساختهای فرهنگی از مهمترین اولویتها است ضمن اینکه شوراها و شهرداری باید در این زمینه با دستگاه های متولی امر فرهنگ همکاری مطلوبی داشته باشند تا مشکلات احتمالی به وجود نیاید و از حجم مشکلات موجود کاسته شود.

این مسئول اضافه کرد: لازم است در مواردی که امکان دارد، از اعتبارات شهری در زمینه بهبود امور فرهنگی استفاده شود که این امر نیازمند همکاری شهرداری ها است.

از عملکردهای جزیره ای فاصله بگیریم

فرهادی گفت: باید همه تلاش خود را به کار گیریم تا بتوانیم از عملکردهای جزیره ای فاصله بگیریم و به شرایطی برسیم که همه فعالیتهای فرهنگی در حالت هماهنگ انجام شود تا بیشترین بازدهی را شاهد باشیم.

این مسئول یادآور شد: وجود کمیسیون فرهنگی در شوراهای اسلامی، امکان مطلوبی را برای گسترش امور واقدامات فرهنگی از نظر کمی و کیفی فراهم کرده و شوراها به کمک این کمیسیون می توانند بخشی از مشکلات فرهنگی شهر را از میان بردارند.

انجام کارهای فرهنگی را مانند امور عمرانی با جدیت پیگیری کنیم

وی بیان کرد: در زمینه امور عمرانی کارهای فراوانی انجام شده و دیگر وقت آن است که انجام کارهای فرهنگی را نیز با جدیت پیگیری کنیم و از این امر غافل نشویم تا شاهد رشد و توسعه در همه جنبه ها باشیم.

فرهادی عنوان کرد: لازم است همه دستگاه های فرهنگی به اهمیت نقش خود در زمینه مسائل فرهنگی واقف باشند و تا حد ممکن از موازی کاری ها بپرهیزند تا کمتر شاهد اتلاف منابع، انرژی، وقت و سرمایه باشیم.

وی افزود: البته ممکن است برخی از اقدامات فرهنگی در درازمدت نتیجه بدهد ضمن اینکه باید برنامه ریزی ها به شکلی انجام شود که امور تا حد ممکن در زمانی که برای آنها تعیین شده به ثمر بنشینند.