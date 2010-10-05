اولیا رئیس مجمع نمایندگان استان یزد شد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، علی‌ اکبر اولیا در جلسه مجمع نمایندگان استان یزد، پس از برگزاری جلسه از سوی اعضای مجمع به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان یزد انتخاب شد.

پیش از این کاظم فرهمند، نماینده مردم شهرستان‌های ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز در مجلس شورای اسلامی این مسئولیت را بر عهده داشت.

مجمع نمایندگان استان یزد از پنج نماینده این استان تشکیل شده که محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان، حجت ‌الاسلام سیدجلال یحیی‌زاده نماینده مردم تفت و میبد، کاظم فرهمند نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز، علی‌ اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق و محمدکریم عابدی نماینده مردم طبس در مجلس شورای اسلامی، اعضای این مجمع هستند.

بر اساس نظر اعضای مجمع، قرار شد اولیا تا پایان دوره هشتم مجلس شورای اسلامی، رئیس مجمع نمایندگان استان یزد باقی بماند.

در این مجمع از ابتدای دوره هشتم مجلس تاکنون، سیدجلال یحیی ‌زاده، کاظم فرهمند و علی‌ اکبر اولیا، ریاست این مجمع را بر عهده ‌گرفته اند.

در این جلسه همچنین مقرر شد؛ به منظور پیشبرد اهداف و رفع تنگناهای استانی، مجمع نمایندگان استان یزد با نماینده ولی ‌فقیه در استان و امام جمعه یزد و مجموعه مدیریت اجرایی استان تعامل سازنده داشته باشد.