انتظار ما از کادر پزشکی تیم ملی بیش از این بود/ تنها مشکل ما مصدومیت است

منصور پورحیدری در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: فرزاد آشوبی به علت مصدومیت در مسابقات غرب آسیا از اردوی تیم ملی کنار گذاشته شده است. ما به اینکه بازیکن خود را سالم به اردوی تیم ملی دادیم و مصدوم تحویل گرفتیم، اعتراض نداریم اما انتظارمان از کادر پزشکی تیم ملی بیش از این بود که بازیکنانی که در بازی و تمرین این تیم مصدوم شده است را رها نکنند.

وی در ادامه افزود: متاسفانه در تمرینات تیم ملی فوتبال به فرزاد آشوبی آنطور که باید و شاید رسیدگی نشده و مشخص نیست او به بازی با صبای قم می رسد یا خیر.

مدیرفنی تیم فوتبال استقلال خاطر نشان کرد: در حال حاضر مصدومیت تنها مشکل تیم ماست. پیش از این مجیدی، جباری و یوسفی مصدوم بودند که به جمع آنها آشوبی نیز اضافه شده است.

تیم فوتبال استقلال تهران روز یکشنبه هفته آینده در چارچوب هفته دهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به مصاف صبای این شهر می رود.