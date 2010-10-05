شش لرستانی هر ماه در تصادفات رانندگی کشته می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، سرهنگ پرویز حسینی ظهر سه شنبه در مراسم تجلیل از رانندگان و شهروندان قانون مدار شهرستان خرم آباد اظهار داشت: در حال حاضر بین 80 تا 90 درصد رانندگان در لرستان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت می کنند.

وی با بیان اینکه کمتر از 10 درصد رانندگان لرستان مقررات راهنمایی و رانندگی را رعایت نمی کنند، خاطرنشان کرد: متاسفانه این رانندگان باعث بروز تخلفات و تصادفات حادثه خیزی در سطح استان شده اند.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان لرستان با اشاره به اینکه روزانه تعداد 64 نفر از هموطنان کشورمان در تصادفات رانندگی جان خود را از دست می دهند، عنوان کرد: با این حساب ماهانه بین سه الی چهار هزار نفر از مردم کشورمان بر اثر تصادفات رانندگی فوت می کنند.

سرهنگ حسینی با بیان اینکه در شش ماه نخست سال جاری تعداد 47 نفر از مردم لرستان بر اثر تصادفات درون شهری جان خود را از دست داده اند، بیان داشت: با این اوصاف ماهانه بیش از هفت نفر از شهروندان لرستانی بر اثر تصادفات رانندگی فوت می کنند.